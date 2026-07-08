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Pellegrini: Summit NATO bol konštruktívny, aliancia ukázala jednotu
Pellegrini doplnil, že za SR na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Odprezentoval pritom projekt Národných obranných síl.
Autor TASR
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Ankara 8. júla (TASR) - Summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare bol podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Pellegrini to vyhlásil pre médiá po skončení zasadnutia lídrov. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu päť percent hrubého domáceho produktu ročne, informuje osobitný spravodajca v Turecku.
„Druhá vážna oblasť bola podpora obranného priemyslu a posilnenia kapacít zbrojárskeho priemyslu v rámci členských krajín. Pretože sa ukazuje, že na možnosť navýšiť obranné výdavky musíte mať aj výrobné kapacity, ktoré dokážu absorbovať tieto zvýšené zdroje. Za Slovensko opäť dobrá správa v zmysle, že Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu v posledných rokoch, čo prináša dnes už naozaj enormné výsledky,“ vyhlásil prezident.
Doplnil, že za SR na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Odprezentoval pritom projekt Národných obranných síl.
Súčasťou záverov summitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín a závery žiadnu z nich nezaväzujú k vojenskej pomoci. „Slovensko v tomto nemá vôbec nejaký osamotený postoj a dokonca priamo na rokovaní ho deklaroval aj český premiér Babiš a ďalší,“ uviedol.
Pellegrini tiež povedal, že zmenšovanie vojenskej prítomnosti Spojených štátov amerických v Európe má byť postupné. Slovensko je podľa neho ochotné poskytnúť dve stíhačky F-16, ktoré by sa mohli podieľať na ochrane vzdušného priestoru Pobaltia.
„Bude to náš ďalší príspevok. Sme súčasťou mnohonárodnej brigády, ktorá je v Lotyšsku, kde opäť budúci rok presunieme delostreleckú spôsobilosť spolu s našimi húfnicami Zuzana, čím sa budeme spolupodieľať na ochrane východného krídla priamo v baltickom prostredí. Zároveň na Slovensku naďalej pokračuje a bude pokračovať aktivita mnohonárodnej brigády pod velením španielskej armády na Lešti, ktorá je súčasťou ochrany východného krídla. Takže Slovensko je veľmi hlboko zapojené do všetkých tých aktivít,“ uviedol.
Lídri členských štátov NATO v stredu na summite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
„Druhá vážna oblasť bola podpora obranného priemyslu a posilnenia kapacít zbrojárskeho priemyslu v rámci členských krajín. Pretože sa ukazuje, že na možnosť navýšiť obranné výdavky musíte mať aj výrobné kapacity, ktoré dokážu absorbovať tieto zvýšené zdroje. Za Slovensko opäť dobrá správa v zmysle, že Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu v posledných rokoch, čo prináša dnes už naozaj enormné výsledky,“ vyhlásil prezident.
Doplnil, že za SR na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Odprezentoval pritom projekt Národných obranných síl.
Súčasťou záverov summitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín a závery žiadnu z nich nezaväzujú k vojenskej pomoci. „Slovensko v tomto nemá vôbec nejaký osamotený postoj a dokonca priamo na rokovaní ho deklaroval aj český premiér Babiš a ďalší,“ uviedol.
Pellegrini tiež povedal, že zmenšovanie vojenskej prítomnosti Spojených štátov amerických v Európe má byť postupné. Slovensko je podľa neho ochotné poskytnúť dve stíhačky F-16, ktoré by sa mohli podieľať na ochrane vzdušného priestoru Pobaltia.
„Bude to náš ďalší príspevok. Sme súčasťou mnohonárodnej brigády, ktorá je v Lotyšsku, kde opäť budúci rok presunieme delostreleckú spôsobilosť spolu s našimi húfnicami Zuzana, čím sa budeme spolupodieľať na ochrane východného krídla priamo v baltickom prostredí. Zároveň na Slovensku naďalej pokračuje a bude pokračovať aktivita mnohonárodnej brigády pod velením španielskej armády na Lešti, ktorá je súčasťou ochrany východného krídla. Takže Slovensko je veľmi hlboko zapojené do všetkých tých aktivít,“ uviedol.
Lídri členských štátov NATO v stredu na summite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)