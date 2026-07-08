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Pellegrini: Summity nemusia byť každý rok,Rutte vie fungovať s Trumpom
Zo záverov summitu napokon vypadla zmienka o budúcoročnom stretnutí lídrov členských krajín aliancie v albánskej Tirane.
Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Summity Severoatlantickej aliancie (NATO) nemusia byť každý rok, stačilo by ich organizovať aj raz za dva roky. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý to po zasadnutí v tureckej Ankare uviedol pre médiá. Podľa neho dokáže Aliancia fungovať vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Ruttemu fungovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Ten na summite opäť spomenul Grónsko a snahu Spojených štátov ostrov získať. Pellegrini poukázal na Rutteho úlohu aj pri tejto téme. „Dokonca sa na pozadí hovorí o možnom posilnení vojenských základní Spojených štátov na danom území bez toho, aby bolo treba nejakým spôsobom meniť status samotnej krajiny. Takže z tohto pohľadu si myslím, že aliancia, pod vedením generálneho tajomníka NATO, ktorý má dobré a korektné vzťahy s pánom prezidentom Trumpom a ktorý s ním hlavne vie hovoriť, si udrží svoje tempo a momentum jednoty,“ uviedol.
Zo záverov summitu napokon vypadla zmienka o budúcoročnom stretnutí lídrov členských krajín aliancie v albánskej Tirane. Agentúra Bloomberg v stredu zverejnila informáciu podľa ktorej NATO zvažuje, že vynechá budúcoročný summit. Albánsko je jednou z krajín s najnižšími výdavkami na obranu v rámci celej Aliancie.
Pellegrini považuje každoročný interval za prikrátky na zhodnotenie skutočných výsledkov NATO. Poukázal tiež na výdavky spojené s organizovaním summitu a jeho rozsah. „Pokiaľ sa nič mimoriadne nedeje, tak ten dvojročný interval by bol možno optimálnejší, ale takéto rozhodnutie ešte stále nepadlo. Uvidíme, čo ukážu najbližšie mesiace,“ dodal.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
Ten na summite opäť spomenul Grónsko a snahu Spojených štátov ostrov získať. Pellegrini poukázal na Rutteho úlohu aj pri tejto téme. „Dokonca sa na pozadí hovorí o možnom posilnení vojenských základní Spojených štátov na danom území bez toho, aby bolo treba nejakým spôsobom meniť status samotnej krajiny. Takže z tohto pohľadu si myslím, že aliancia, pod vedením generálneho tajomníka NATO, ktorý má dobré a korektné vzťahy s pánom prezidentom Trumpom a ktorý s ním hlavne vie hovoriť, si udrží svoje tempo a momentum jednoty,“ uviedol.
Zo záverov summitu napokon vypadla zmienka o budúcoročnom stretnutí lídrov členských krajín aliancie v albánskej Tirane. Agentúra Bloomberg v stredu zverejnila informáciu podľa ktorej NATO zvažuje, že vynechá budúcoročný summit. Albánsko je jednou z krajín s najnižšími výdavkami na obranu v rámci celej Aliancie.
Pellegrini považuje každoročný interval za prikrátky na zhodnotenie skutočných výsledkov NATO. Poukázal tiež na výdavky spojené s organizovaním summitu a jeho rozsah. „Pokiaľ sa nič mimoriadne nedeje, tak ten dvojročný interval by bol možno optimálnejší, ale takéto rozhodnutie ešte stále nepadlo. Uvidíme, čo ukážu najbližšie mesiace,“ dodal.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)