Pellegrini: Tatravagónka postaví v Indii novú fabriku

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini (vľavo) vystupuje s príhovorom na plenárnom zasadnutí na samite umelej inteligencie (AI) v indickom Naí Dillí vo štvrtok 19. februára 2026. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

Autor TASR
Naí Dillí 19. decembra (TASR) - Podnik Tatravagónka postaví v Indii novú fabriku na výrobu podvozkov a kolies vagónov pre Indiu a ďalšie krajiny, kam Indovia svoje produkty vyvážajú. Pre médiá to vo štvrtok v indickom Naí Dillí uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

„Dochádza k ďalšiemu investovaniu slovenských firiem v Indii, pretože India preferuje nielen obyčajné nakupovanie výrobkov, ale vytváranie spoločných podnikov a produkciu na svojom území. Takže viem, že po úspešnej investícii našej Tatravagónky, ktorá tu vyrába vozne priamo v rodisku pani indickej prezidentky, vyrastie nová fabrika opäť pod taktovkou našej slovenskej Tatravagónky,“ priblížil Pellegrini.

V Indii tiež pôsobia podľa prezidenta slovenské high-tech spoločnosti napríklad v oblasti bezpečnosti letísk či meteorologických staníc.

Dodal, že SR posilňuje vzťahy s Indiou tak na politickej ako aj technickej úrovni. Slovenská diplomacia napríklad kapacitne posilnila konzulárne odbory v Indii, aby dokázali poskytovať víza indickým študentom a pracovníkom, ktorí chcú prísť na Slovensko.







(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)
