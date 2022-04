Pellegrini trvá na odchode Mikulca, podľa Sulíka sa má v čom zlepšovať

Bratislava 3. apríla (TASR) - Predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini kritizuje vládu za nezvládanie riadenia krajiny v čase krízy. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podľa neho už dávno nemal byť vo svojej funkcii. Vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík uznal, že Mikulec mal urobiť viac a má sa v čom zlepšovať. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Pellegrini kritizoval Mikulca najmä za nezvládanie manažovania migračnej krízy. Podotkol, že vo svojej funkcii nemá čo robiť. "Máme tu vojnu v polícii, zneužívanie silových zložiek na politický boj, kajúcnikov, univerzálnych svedkov," vymenoval s tým, že premiér Eduard Heger (OĽANO) sa nevyvodením zodpovednosti stáva spolupáchateľom.



Sulík súhlasí s tým, že Mikulec ako minister vnútra mohol a mal urobiť viac. Už dávno mal podľa neho vymeniť šéfa sekcie krízového riadenia. "Zlyhanie je, že ho nevymenil, ale on ten problém nespôsobil," povedal s tým, že sekcia krízového riadenia sa dostala do dezolátneho stavu za pôsobenia vlády Smeru-SD.



Pellegrini odmieta, aby sa koalícia neustále vyhovárala na chyby predchádzajúcej vlády. Skonštatoval, že situácia na východnej hranici je už lepšia. Dôvod však vidí aj v tom, že z Ukrajiny už na Slovensko denne prichádza menej ľudí.



Sulík tiež v rámci diskusie ozrejmil, že vzťahy v koalícii sa zlepšili. "Som presvedčený, že dovládneme, to som hovoril už pred pol rokom. Dnes mám na to viac dôvodov," povedal. Pellegrini reagoval, že ľuďom je jedno, aké majú vzťahy, pretože krajina sa má horšie. "To, že dovládnu, je tá najhoršia správa pre Slovensko," dodal.