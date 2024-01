Pellegrini ubezpečil Metsolovú, že SR dostatočne pomáha Ukrajine

Brusel 23. januára (TASR) - Slovensko vo vzťahu k Ukrajine treba hodnotiť podľa činov, a nie podľa politických vyhlásení. Povedal to v utorok večer v Bruseli predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) počas stretnutia so šéfkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou, informuje spravodajca TASR.



Pellegrini priznal, že predsedníčku EP zaujímal skutočný postoj Slovenska k Ukrajine. Odvetil, že každú krajinu treba hodnotiť podľa skutkov, pričom jej pripomenul pokračujúcu humanitárnu aj technickú pomoc Slovenska Ukrajine, pomoc s odmínovaním a tiež zásielky konkrétnej pomoci od ministerstva zdravotníctva. Dodal, že v stredu budú o tejto spolupráci hovoriť obšírnejšie na pracovnej schôdzke v Užhorode premiéri SR a Ukrajiny.







"Dôležité sú reálne činy, ktoré SR robí, a menej treba hovoriť o tom, ako sa nejaká strana vyjadruje," vysvetlil.



Metsolovej zopakoval, že Slovensko nezastaví súkromné kontrakty vo vojenskej oblasti. Pripomenul, že munícia pre Ukrajinu sa vyrába aj v pološtátnych podnikoch a že sa nebudú rušiť zariadenia na východe Slovenska, kde sa z iniciatívy Nemecka opravuje poškodená ukrajinská vojenská technika.



Upozornil, že vláda SR už nebude posielať Kyjevu žiadnu vojenskú pomoc zo skladov svojich ozbrojených síl. To však podľa neho neznamená, Slovensko sa otáča Ukrajine chrbtom.



Na otázku, či Slovensko na budúci týždeň na summite EÚ v Bruseli podporí balík finančnej pomoci pre Ukrajinu, Pellegrini upozornil, že koaličná rada o tom ešte nerokovala. Dodal však, že Slovensko patrí k tým krajinám, ktoré sa chcú uistiť, že suma 50 miliárd pre Ukrajinu sa neminie bez kontroly a že tieto zdroje neskončia v rukách špekulantov.



"Členské štáty musia mať istotu, že ani v nejakom korupčnom systéme sa časť týchto peňazí nesmie stratiť," povedal. Spresnil tiež, že premiér Robert Fico (Smer-SD) bude na summite presadzovať, aby zo sumy na pomoc Ukrajine profitovalo aj Slovensko. Konkrétne by malo ísť o infraštruktúrne projekty na východe Slovenska, ako je diaľnica z Michaloviec po Vyšné Nemecké či vylepšenie železničného prekladiska v Čiernej nad Tisou, čo podľa jeho slov fyzicky priblíži EÚ k Ukrajine.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)