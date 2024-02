Pellegrini: Ukrajinci nie sú malicherní, Ficove slová neriešili

Praha 29. februára (TASR) - Predstavitelia ukrajinského parlamentu podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho nevyvodzovali žiadne dôsledky z výrokov slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že v Kyjeve nie je vojna. Povedal to po rokovaní na parlamentnom summite Vyšehradskej štvorky (V4) a Ukrajiny v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Nie sú takí malicherní, aby nejaké dve slová, ktoré človek použije v rýchlosti ako reakciu, možno nie úplne vhodne, aby z toho vyvodzovali nejaký dôsledok, vôbec nie. Naopak," povedal Pellegrini s tým, že predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk sa Slovensku poďakoval za doterajšiu pomoc a prístup vlády v tých oblastiach, na ktorých sa dohodli premiéri SR a Ukrajiny.



"Ja som pána predsedu informoval, že Slovensko vyčerpalo svoje vojenské možnosti, takže bude pokračovať v tých oblastiach, o ktorých sme hovorili dávno – demilitarizácia, resp. odmínovanie, aby som bol presný, humanitárna pomoc, technická pomoc, asistencia Ukrajine pri prístupových rokovaniach," uviedol predseda NR SR.



Doplnil, že pokračovať budú aj všetky komerčné dodávky a zvýšená produkcia munície na Slovensku pre Ukrajinu. "Myslím si, že to bolo veľmi priateľské a srdečné rokovanie," dodal Pellegrini.



Fico pred plánovaným stretnutím s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom v Užhorode koncom januára dostal na tlačovej konferencii otázku, či nechce ísť do Kyjeva a vidieť tam vojnu osobne. Odpovedal, že v Kyjeve vojna nie je a "je tam absolútne normálny život". Vysvetlil, že ozbrojený konflikt je lokalizovaný na východe a juhovýchode Ukrajiny.







Pellegrini: Je mi ľúto, že SR kritizujú za výzvy na mierové rokovania



Predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu je ľúto, že Slovensko čelí kritike, lebo "si dovolí" hovoriť o potrebe aspoň sa pokúsiť vyvolať mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Vyhlásil to po skončení parlamentného summitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Ukrajiny v Prahe. Dodal, že ak sa do fungovania V4 začnú vnášať rozpory v dôsledku iných pohľadov vlád na určité veci, je to začiatok jej konca, informuje pražská spravodajkyňa TASR.



