Pellegrini umožní Žilinkovi vystúpiť:Zistenia prokuratúry sú veľmi zlé

Bratislava 17. januára (TASR) - V Národnej rade (NR) SR sa otvorí otázka situácie v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) umožní generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vystúpiť v pléne v súvislosti so zisteniami prokuratúry. Výsledky kontroly označil Pellegrini za zlé, chce hľadať riešenia.



"Zistenia sú, samozrejme, veľmi zlé a nie sú hodné 21. storočia. Deti, ktoré sú v zariadeniach umiestnené, naozaj žijú v neľudských a často v hrozných podmienkach," skonštatoval Pellegrini. Chce, aby výkonná a zákonodarná moc spoločne hľadali riešenie stavu.



Generálna prokuratúra SR v minulom roku realizovala kontrolu v reedukačných zariadeniach na Slovensku. Vo výsledku skonštatovala, že centrá neplnia svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. Považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.