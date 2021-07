Smer-SD: Za zmarenie referenda je zodpovedná prezidentka SR

Prečítajte si aj: Ústavný súd: Navrhovaná referendová otázka nie je v súlade s ústavou



Pellegrini: ÚS zlyhal v budovaní právneho a demokratického štátu



Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 7. júla (TASR) – Za zmarenie referenda o predčasných voľbách je zodpovedná prezidentka SR Zuzana Čaputová. V stredu to v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou, povedal predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Petičnú akciu by chcel zopakovať.povedal Fico.Zdôraznil, že rozhodnutie ÚS berie na vedomie, ale nesúhlasí s ním. Vyčíta mu tiež formálnu stránku. Hovorí, že Čaputová chcela pomôcť vládnej koalícii. Podľa jeho tvrdení prezidentka očakávala, že obrátením sa na ÚS SR sa situácia utíši a keby súd rozhodol inak, neprišlo by na referendum toľko ľudí. Viní ju aj z toho, že nepostavila ÚS SR jednoduchú otázku.Zopakoval, že petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585.000 ľudí. Smer-SD preto zvažuje podanie na medzinárodné inštitúcie. Ich názor môže prísť aj po niekoľkých rokoch. Poukázal tiež na to, že Ústava SR jasne hovorí o tom, že referendum môže byť o otázkach verejného záujmu. Tvrdí, že v súčasnosti je nulová šanca, aby koaliční poslanci zahlasovali za zmenu Ústavy SR, čím by sa zabezpečilo, že referendum o predčasných parlamentných voľbách by bolo ústavné.Petičnú akciu by preto Smer-SD chcel znova zopakovať.dodal Fico.Ústavný súd (ÚS) SR zlyhal v procese budovania právneho a demokratického štátu, odňal voličom ich ústavné právo. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Reagoval tak na rozhodnutie ÚS, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR nie je v súlade s Ústavou SR. Pellegrini hovorí o čiernom dni pre slovenskú demokraciu a nebezpečnom precedense do budúcna. Obrátiť sa Hlas-SD plánuje na medzinárodné inštitúcie.povedal Pellegrini.ÚS podľa neho rozhodnutím odkázal občanom, že moc nezávisí od vôle ľudí a vláda si môže dovoliť čokoľvek, pričom poslanecký mandát je ľudským právom, na ktoré sa nedá siahať. Pýta sa, načo sú potom voľby a hovorí o pseudodemokracii. Poznamenal, že ÚS svojim rozhodnutím potláča slobodnú aktivitu ľudí a vystavuje imPellegrini dodal, že rozhodnutie ÚS škodí Slovensku a jeho demokratickej podstate.poznamenal a vyzval 600.000 ľudí, ktorí sa podpísali za vyhlásenie referenda, aby prejavili svoju nespokojnosť s rozhodnutím ÚS.Strana zároveň apelovala na koalíciu, aby v parlamente podporila návrh ústavného zákona, ktorý umožní ľuďom prostredníctvom referenda skrátiť volebné obdobie parlamentu. Avizoval tiež, že pripravujú i návrh, s ktorým sa chcú obrátiť na medzinárodné inštitúcie, aby posúdili rozhodnutie ÚS.