Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Slovensko

Pellegrini: V Bratislave sa postaví prvé moderné datacentrum AI

.
Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini (predný rad druhý vľavo), estónsky prezident Alar Karis (tretí zľava), brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva (predný rad štvrtý zľava), indický premiér Naréndra Módí (predný rad uprostred), srbský prezident Aleksandar Vučič (predný rad tretí vpravo) a ďalší predstavitelia rôznych krajín pózujú na spoločnej fotografii na summite o umelej inteligencii v indickej metropole Naí Dillí vo štvrtok 19. februára 2026. Foto: TASR - Kancelária prezident SR

Slovensko môže byť podľa neho jedným z lídrov vo veľmi rýchlej implementácii a použití najmodernejšej technológie AI v rôznych oblastiach.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Naí Dillí 19. februára (TASR) - V krátkom čase by na Slovensku malo dôjsť k postaveniu prvého najmodernejšieho datacentra umelej inteligencie (AI) v Bratislave so spotrebou energie jeden megawatt. Bude fungovať na čipoch, ktoré ešte v Európe neboli použité. Pre médiá to v indickom Naí Dillí uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý sa tam zúčastnil na samite umelej inteligencie.

Slovensko môže byť podľa neho jedným z lídrov vo veľmi rýchlej implementácii a použití najmodernejšej technológie AI v rôznych oblastiach. Využiť sa môže v zdravotníctve, riadení štátu či v poľnohospodárstve. „Prezentoval som to dnes počas môjho vystúpenia pred hlavami štátov, že Slovenská republika má naozaj výborné predpoklady na to, aby v regióne strednej Európy, ale aj Európy ako takej, mohla byť lídrom vďaka atómovej elektrine a jej prebytku, ktorú dokážeme produkovať,“ povedal Pellegrini.

Tvrdí, že vodné či jadrové elektrárne dávajú Slovensku príležitosť a výhodu oproti susedom, aby mohlo byť centrom budovania autonómnej digitálnej a počítačovej infraštruktúry. „Pretože je dôležité, aby citlivé dáta, ktoré chce štát ochraňovať o svojich občanoch alebo o krajine, neboli uložené v cloudoch na druhom konci sveta, o ktorých ani netušíme, pod akou ochranou sú a kto za to nesie zodpovednosť,“ skonštatoval prezident.

Na Slovensku by podľa neho mohli vzniknúť veľké datacentrá medzinárodných hráčov, ktoré by potom umožnili nielen slovenským užívateľom, ale aj užívateľom z okolia využiť počítačovú kapacitu na testovanie a rôzne nové modely. „Tam by Slovensko mohlo byť lídrom,“ podotkol Pellegrini.

Myslí si, že AI sa bude vylepšovať a technologicky bude mať väčšie schopnosti a zároveň nastane jej široká implementácia do rôznych oblastí bežného života.








(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia