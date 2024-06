Pellegrini v ČR: Na obnovenie rokovaní musí ešte prejsť trochu času

Praha 26. júna (TASR) - Na obnovenie medzivládnych rokovaní musí podľa slovenského prezidenta Petra Pellegriniho prejsť ešte trochu času. Povedal to po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom v Prahe, pričom obaja vyjadrili nádej, že k tomu časom dôjde. Podľa českého prezidenta počas rozhovoru zistili, že ani v sporných témach nie sú ich názory až také rozdielne. Dohodli sa na priamej komunikácii a chceli by zaviesť nové formy spolupráce, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pellegrini zdôraznil, že podporuje Pavlove slová o tom, že niektoré politické názory a odlišné pohľady na konkrétnu vec nemôžu ohroziť alebo zhoršiť vzťahy medzi ČR a SR. Názory Pavla na situáciu na Ukrajine sú podľa Pellegriniho veľmi pragmatické, triezve a zodpovedajúce realite. Český prezident ako odborník vo vojenskej oblasti podľa neho vie, čo hovorí.



Podotkol, že SR so svojimi výrobnými kapacitami výrazne prispeje k úspechu českej muničnej aktivity. "Slovensko znásobilo produkcie vo svojich fabrikách, kde sa vyrábala alebo repasuje munícia požadovaných kalibrov," povedal Pellegrini a dodal, že značná časť munície z českej iniciatívy určená Ukrajine bude zrepasovaná v slovenských výrobných závodoch.







Zdôraznil, že prvá zahraničná cesta do Česka preňho nebola len samozrejmosť. "Bola to snaha vyslať veľmi jasný signál, že vzťahy medzi SR a ČR sú na tej najvyššej možnej úrovni a že niet v okolí takých štátov a národov, ktoré sa navzájom nazývajú bratskými," povedal slovenský prezident.



Pavla podľa svojich slov informoval, že situácia v slovenskej spoločnosti je po atentáte na slovenského premiéra Roberta Fica stále veľmi napätá. Dodal, že jednou z jeho prvých misií bude toto napätie zmierňovať. Poďakoval sa tiež členom českej vlády, že postupne navštevujú slovenských ministrov.



Podľa Pavla bolo stretnutie možnosťou, ako znovu definovať vzájomné vzťahy. "Je to do určitej miery nový začiatok, ale zároveň je na čo nadväzovať," povedal český prezident a podotkol, že vzťahy Česka a Slovenska nie sú definovane len zahraničnou politikou. Predpokladá, že ich komunikácia bude vecná a pravidelná.







Pavel Pellegrinimu navrhol nové formy spolupráce. Išlo by podľa neho napríklad o spoločné cesty na akcie Vyšehradskej štvorky, Bukureštskej deviatky či NATO, spoločná účasť na rôznych kultúrnych či športových podujatiach alebo rozšírenie spolupráce s mladou generáciou – chceli by v oboch krajinách oslovovať študentov.



Pellegrini je v stredu na svojej prvej zahraničnej ceste vo funkcii hlavy štátu. Po obede, ktorý na počesť slovenského prezidenta usporiada Pavel, sa Pellegrini stretne s podpredsedom Senátu Jiřím Drahošom a následne s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou. Oficiálnu návštevu ukončí na Úrade vlády, kde bude mať schôdzku s premiérom Petrom Fialom.

















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)