Pellegrini v EP vysvetlil, čo v rezolúcii považuje za neopodstatnené

Brusel 23. januára (TASR) - Rezolúcia kritická voči slovenskej vláde, ktorú prijal minulý týždeň Európsky parlament (EP), obsahuje časti, o ktorých sa dá diskutovať, ale aj záležitosti, ktorými sa europarlament nemá prečo zaoberať. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) to v utorok večer v Bruseli povedal šéfke europarlamentu Roberte Metsolovej, informuje spravodajca TASR.



Pellegrini podľa vlastných slov hovoril s Metsolovou o tom, že niektoré časti rezolúcie kritizujúcej napríklad novelu Trestného zákona a zrušenie Úradu špeciálnej prokutatúry (ÚŠP) môžu byť predmetom diskusie medzi EP, slovenským parlamentom a vládou SR. Povedal jej aj to, že v rezolúcii sú veci, ktoré sa tam vôbec nemali objaviť, lebo sú "čisto domáceho charakteru". Vidí za tým najmä rukopis opozičných europoslancov, ktorí sa podľa neho rozhodli "nakydať čo najviac" na svoju krajinu a ktorí dokonca požadujú zastavenie vyplácania eurofondov.







Zdôraznil, že v rezolúcii EP nemá čo hľadať znepokojenie europoslancov nad snahami vlády SR rozdeliť verejnoprávny telerozhlas na dve organizácie, odmietnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) komunikovať s vybranými médiami alebo premiérove vyjadrenia na adresu študenta práva, ktorý žiadal dialóg s vedením svojej univerzity o novele Trestného zákona.



"Je tam veľa balastu, ktorý ukazuje tendenčnosť tej rezolúcie. Na druhej strane som uistil Metsolovú, že slovenská vláda aj minister spravodlivosti bude počas celého legislatívneho procesu viesť dialóg s príslušnými orgánmi europarlamentu aj s Európskou komisiou. Je v našom záujme vysvetliť reálnu situáciu, ako ten zákon bude nakoniec vyzerať, ktoré riziká alebo pochybnosti sú neodôvodnené a že treba počkať na definitívne znenie tohto zákona," vysvetlil Pellegrini.



Šéfku EP podľa vlastného vyjadrenia uistil, že zrušením ÚŠP – orgánu, ktorý vznikol z politického rozhodnutia a ktorý z politickej vôle aj zanikne – sa nič nezmení na vyšetrovaní korupčných káuz. Vysvetlil, že špeciálni prokurátori budú pokračovať vo vyšetrovaní prípadov, ktoré sú už na súde alebo tesne pred podaním žaloby, a to v rámci Generálnej prokuratúry.



"Chcem povedať, že určite nedôjde k zmene postoja vlády, čo sa týka zrušenia špeciálnej prokuratúry. Slovensko nepotrebuje takýto vymyslený orgán, keď máme fungujúcu generálnu prokuratúru so stovkami poctivých a dobre odborne pripravených prokurátoriek a prokurátorov," odkázal.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)