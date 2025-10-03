< sekcia Slovensko
Pellegrini v Janove otvoril podnikateľskú konferenciu i konzulát
Slovensko a Taliansko podľa Pellegriniho spájajú spoločné európske priority - hospodársky rast, inovácie, zelená transformácia či prepojenia v energetike a doprave.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Janov/Miláno 3. októbra (TASR) — Slovensko má záujem o skúsenosti Ligúrie najmä v oblasti technológií, robotiky a umelej inteligencie, ktoré môžu prispieť k diverzifikácii našej ekonomiky. Uviedol to vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini počas otvorenia podnikateľskej konferencie Ligúria - Slovensko. V Janove tiež prezident otvoril Honorárny konzulát Slovenskej republiky. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Spomínaná konferencia na tému „Prepojenia a príležitosti“ je zameraná na technológie, inovácie, cestovný ruch a dopravu. Predstavuje platformu pre nadviazanie nových partnerstiev medzi slovenskými a talianskymi podnikmi, výskumnými inštitúciami a univerzitami. Prezident preto ocenil priamu účasť slovenských inštitúcií, predovšetkým Slovenskej akadémie vied (SAV), a zástupcov slovenských podnikateľov, ktorí spoločne s Talianskym technologickým inštitútom predstavili výsledky svojich projektov a inovácií.
“Konferencia Ligúria-Slovensko dáva konkrétny rozmer našim ambíciám napredovať a ukázať jeden druhému, v čom sme úspešní a výnimoční. Pomáha vytvárať väzby medzi inštitúciami aj medzi ľuďmi. Vytvára príležitosti pre podnikateľov aj pre univerzity či výskumné centrá – objaviť nové trhy, otvoriť dvere spoločným projektom,” povedal Pellegrini a zdôraznil, že táto spolupráca umožňuje nielen posúvať hranice poznania, ale aj prenášať výsledky výskumu do praxe, čím Slovensko podľa neho aktívne prispieva k medzinárodnému vedeckému a technologickému dialógu.
Slovensko a Taliansko podľa Pellegriniho spájajú spoločné európske priority - hospodársky rast, inovácie, zelená transformácia či prepojenia v energetike a doprave.
Súčasťou pracovnej návštevy bolo aj slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Janove. Pellegrini vyzdvihol význam Janova ako prístavného mesta, ktoré bolo jedným z prvých finančných centier v Európe. Otvorenie honorárneho konzulátu práve tu má preto osobitý význam.
„Honorárne konzuláty nie sú len reprezentáciou štátu - sú mimoriadne dôležitými mostami, ktoré prepájajú krajiny, rozvíjajú kultúrnu výmenu a podporujú spoločný biznis. Sú bránami, ktorými môžeme vstupovať na územie našich priateľov,” uviedol Pellegrini.
V priestoroch Galérie Meravigli v Miláne Pellegrini následne rokoval s predstaviteľmi tohto mesta a regiónu, ako aj so zástupcami nadácie Milano Cortina 2026 a akademickej obce. Tento prestížny priestor sa už o niekoľko mesiacov stane Slovenským domom počas Zimných olympijských hier Milano–Cortina 2026. „Slovenský dom počas olympijských hier privíta slovenských fanúšikov, ktorí tu nájdu kúsok domova. Zároveň bude aj výkladnou skriňou toho najlepšieho, čo naša krajina ponúka - od skvelej gastronómie, cez kultúru až po obdivuhodný ľudský potenciál,“ poznamenal prezident SR.
V Miláne sa Pellegrini stretol aj so slovenskou komunitou a žiakmi taliansko-slovenskej školy, ktorých prítomnosť vníma ako dôležitý most medzi oboma národmi, podporujúci kultúrnu a spoločenskú výmenu.
Spomínaná konferencia na tému „Prepojenia a príležitosti“ je zameraná na technológie, inovácie, cestovný ruch a dopravu. Predstavuje platformu pre nadviazanie nových partnerstiev medzi slovenskými a talianskymi podnikmi, výskumnými inštitúciami a univerzitami. Prezident preto ocenil priamu účasť slovenských inštitúcií, predovšetkým Slovenskej akadémie vied (SAV), a zástupcov slovenských podnikateľov, ktorí spoločne s Talianskym technologickým inštitútom predstavili výsledky svojich projektov a inovácií.
“Konferencia Ligúria-Slovensko dáva konkrétny rozmer našim ambíciám napredovať a ukázať jeden druhému, v čom sme úspešní a výnimoční. Pomáha vytvárať väzby medzi inštitúciami aj medzi ľuďmi. Vytvára príležitosti pre podnikateľov aj pre univerzity či výskumné centrá – objaviť nové trhy, otvoriť dvere spoločným projektom,” povedal Pellegrini a zdôraznil, že táto spolupráca umožňuje nielen posúvať hranice poznania, ale aj prenášať výsledky výskumu do praxe, čím Slovensko podľa neho aktívne prispieva k medzinárodnému vedeckému a technologickému dialógu.
Slovensko a Taliansko podľa Pellegriniho spájajú spoločné európske priority - hospodársky rast, inovácie, zelená transformácia či prepojenia v energetike a doprave.
Súčasťou pracovnej návštevy bolo aj slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Janove. Pellegrini vyzdvihol význam Janova ako prístavného mesta, ktoré bolo jedným z prvých finančných centier v Európe. Otvorenie honorárneho konzulátu práve tu má preto osobitý význam.
„Honorárne konzuláty nie sú len reprezentáciou štátu - sú mimoriadne dôležitými mostami, ktoré prepájajú krajiny, rozvíjajú kultúrnu výmenu a podporujú spoločný biznis. Sú bránami, ktorými môžeme vstupovať na územie našich priateľov,” uviedol Pellegrini.
V priestoroch Galérie Meravigli v Miláne Pellegrini následne rokoval s predstaviteľmi tohto mesta a regiónu, ako aj so zástupcami nadácie Milano Cortina 2026 a akademickej obce. Tento prestížny priestor sa už o niekoľko mesiacov stane Slovenským domom počas Zimných olympijských hier Milano–Cortina 2026. „Slovenský dom počas olympijských hier privíta slovenských fanúšikov, ktorí tu nájdu kúsok domova. Zároveň bude aj výkladnou skriňou toho najlepšieho, čo naša krajina ponúka - od skvelej gastronómie, cez kultúru až po obdivuhodný ľudský potenciál,“ poznamenal prezident SR.
V Miláne sa Pellegrini stretol aj so slovenskou komunitou a žiakmi taliansko-slovenskej školy, ktorých prítomnosť vníma ako dôležitý most medzi oboma národmi, podporujúci kultúrnu a spoločenskú výmenu.