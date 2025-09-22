< sekcia Slovensko
Pellegrini v New Yorku hovoril o potrebe modernizácie OSN
Pellegrini na brífingu pre médiá v New Yorku tiež oznámil, že v príhovore pred VZ OSN plánuje vyjadriť solidaritu Poľsku po narušení jeho vzdušného priestoru.
Autor TASR
New York 22. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok, deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. zasadnutia Valného zasadnutia OSN, zdôraznil význam Organizácie Spojených národov. Zároveň ale poukázal na potrebu jej modernizácie a zefektívnenia. Pellegrini na brífingu pre médiá v New Yorku tiež oznámil, že v príhovore pred VZ OSN plánuje vyjadriť solidaritu Poľsku po narušení jeho vzdušného priestoru, informuje TASR.
Podľa slov prezidenta SR sa OSN po 80 rokoch fungovania musí prispôsobiť novým výzvam sveta. Modernizácia a zvýšenie efektívnosti sú nevyhnutné, aby si organizácia udržala dôveryhodnosť a dokázala reagovať na krízy 21. storočia. „Organizácia Spojených národov je práve tou organizáciou, kde sa aj malé krajiny majú dovolať pravdy a nejakej ochrany,“ uviedol Pellegrini.
Slovenská hlava štátu očakáva, že na Valnom zhromaždení OSN sa svetoví lídri budú venovať aj konfliktom vo svete, humanitárnym krízam. Bezpečnostná rada OSN je podľa jeho slov paralyzovaná vetovaním jednotlivých rezolúcií a v súčasnosti nedokáže plniť úlohu „dozorcu nad mierom“, pričom musí obmedzovať misie a ich rozsah.
„Očakávam, že budeme všetci pozorne sledovať, aký tón bude mať príhovor pána prezidenta (Donalda) Trumpa, pretože dnes treba povedať, že OSN je v zlej finančnej situácii aj z dôvodu, že USA neodovzdávajú úplne načas a v primeranej výške svoje členské príspevky, čo dostáva OSN do ťažkej finančnej a ekonomickej krízy,“ povedal Pellegrini.
Zároveň podľa neho rezonuje aj téma uznania Palestínskeho štátu, ktoré viaceré krajiny plánovali oznámiť práve počas VZ OSN. „Pripomínam, že Slovenská republika takisto uznáva dvojštátne riešenie, ale SR de iure uznáva aj Palestínsky štát a v Bratislave je aj oficiálne veľvyslanectvo,“ zdôraznil prezident.
Počas brífingu reagoval aj na otázky novinárov o tom, či má zmysel viesť rokovania v BR OSN o narušení vzdušného priestoru Poľska a Estónska, kým je Rusko stálym členom. „Takéto rokovania majú určite význam, neočakáva sa prijatie žiadnej deklarácie k tejto téme. Určite by ale aj Slovenská republika v prípade, že by bol narušený viackrát jej vzdušný priestor, žiadala zasadnutie na takejto najvyššej úrovni. Niekedy nie je najdôležitejšie prijať záver, ale aby sa o tom verejne hovorilo a aby sa krajiny k tomu jasne vyjadrili. Chcem aj vo svojom stredajšom príhovore vyjadriť podporu a solidaritu s Poľskom po narušení ich vzdušného priestoru ruskými dronmi,“ povedal prezident.
„Myslím, že sa bude niesť celým týždňom snaha o deeskalovanie všetkých konfliktov, snaha o čo najrýchlejšie mierové rokovania, aby sa možno nadviazalo na summit z Aljašky, ktorý ako keby zamrzol a nevidíme žiadny pokrok,“ dodal Pellegrini odkazujúc na augustové stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s Trumpom, ktoré sa venovalo aj vojne na Ukrajine.
V rámci pracovného programu v Spojených štátoch sa slovenský prezident v pondelok stretne s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Gutteresom. Počas nadchádzajúcich dní absolvuje viaceré bilaterálne a viacúrovňové rokovania, zúčastní sa aj na 5. summite Krymskej platformy i na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN o Ukrajine, informovala Kancelária prezidenta SR.
