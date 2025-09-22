< sekcia Slovensko
Pellegrini v New Yorku rokoval s libanonským prezidentom Awnom
Rokovali o ukončení pôsobenia Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) a ďalších témach.
Autor TASR
New York 22. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v popri 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) stretol s libanonským prezidentom Džuzífom Awnom. Rokovali o ukončení pôsobenia Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) a ďalších témach. TASR o tom informuje podľa príspevku prezidenta na sociálnych sieťach.
Obaja prezidenti sa zhodli na potrebe posilňovať vzájomný politický dialóg, a to aj prostredníctvom návštevy na vysokej úrovni.
Pellegrini tiež Awnovi v súvislosti s ukončením misie UNIFIL v južnom Libanone ponúkol zintenzívnenie spolupráce v oblasti odmínovania, mobility a prieskumu.
SR sa podľa prezidenta chcela zapojiť do misie UNIFIL. Bezpečnostná rada OSN však koncom augusta schválila ukončenie tejto mierovej misie. Podľa rezolúcie prijatej jednohlasne sa jej mandát naposledy predĺži do konca roka 2026. UNIFIL vytvorili v roku 1978 s cieľom dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu.
Prezidenti sa na rokovaní dotkli aj otázky sýrskych utečencov. „Potvrdil som, že SR podporuje ich bezpečné a dobrovoľné návraty, pričom aj v tejto oblasti realizujeme spoločné humanitárne projekty,“ uviedol Pellegrini.
