Pellegrini: V novele Trestného zákona je ešte priestor na vylepšenie

Bratislava 15. januára (TASR) - V aktuálnom znení novely Trestného zákona je ešte priestor na jej vylepšenie. Na spoločnom rokovaní sa na tom zhodli predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD), minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a generálny prokurátor Maroš Žilinka.



Ku konkrétnym návrhom sa vzhľadom na parlamentný proces vedia poslanci podľa Pellegriniho dopracovať medzi prvým a druhým čítaním. "Nijako sa tým nemení politický zámer vládnej koalície prísť so zásadnou zmenou filozofie trestného práva, ktoré sa musí priblížiť vyspelým štátom a klásť dôraz na vyššiu náhradu spôsobenej škody. Ak je však možnosť zvýšiť kvalitu prijímaných zákonov, aby neboli žiadne pochybnosti o zachovaní bezpečnosti slovenských občanov, mali by sme ju využiť," povedal.



Pri prijímaní novely je podľa Žilinku dôležité, aby sa neznižovali možnosti štátu v boji proti závažnej kriminalite. "Aj na základe dnešnej diskusie predložím predsedovi Národnej rady SR legislatívne pripomienky," informoval Žilinka na sociálnej sieti.



Susko ocenil konštruktívnu a odbornú diskusiu k jednotlivým návrhom novely. "Dohodli sme sa, že v takomto duchu budú naše stretnutia pokračovať počas prebiehajúceho rokovania NR SR a ja osobne to veľmi vítam," povedal.



Opozičné Progresívne Slovensko (PS) privítalo vyjadrenia, že v novele Trestného zákona je ešte priestor na jej vylepšenie. "Vítame toto ich precitnutie, akurát sme šokovaní, že k nemu prišlo až po mesiacoch nášho vytrvalého boja v parlamente a masových protestoch na námestiach po celom Slovensku," skonštatoval predseda PS Michal Šimečka. Hnutie preto vyzýva Pellegriniho, aby skrátený legislatívny proces zastavil a stiahol novelu z rokovania parlamentu. Ak chce vláda podľa Šimečku diskusiu o rozumnej zmene v trestnom práve, má použiť riadny legislatívny proces.