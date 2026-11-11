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Pellegrini v Paríži bilaterálne rokoval s prezidentom Macronom
Rozoberali spolu témy ako energie, letecký a obranný priemysel, situácia na Ukrajine či ochrana mladých ľudí pred sociálnymi sieťami a negatívnymi dosahmi digitálnych technológií.
Autor TASR
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Paríž/Bratislava 11. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu v Elyzejskom paláci v Paríži bilaterálne rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Rozoberali spolu témy ako energie, letecký a obranný priemysel, situácia na Ukrajine či ochrana mladých ľudí pred sociálnymi sieťami a negatívnymi dosahmi digitálnych technológií.
Pellegrini po stretnutí vyhlásil, že Slovensko a Francúzsko spája dlhoročné priateľstvo a silné strategické partnerstvo. „Dnes máme príležitosť posunúť našu spoluprácu ďalej, najmä v oblastiach energetiky, hospodárstva a bezpečnosti,“ skonštatoval. Prezidenti diskutovali o jadrovej energetike. Pellegrini tvrdí, že s Francúzskom je v tomto smere Slovensko na „jednej lodi“. „Mali by sme intenzívnejšie do budúcna spolupracovať a tento záujem veľmi výrazne prejavil aj pán prezident Macron,“ poznamenal prezident SR s tým, že Francúzsko môže byť pre Slovensko napríklad partnerom pri dodávkach jadrového paliva.
Prezidenti sa zaoberali aj otázkou hľadania nového spôsobu stanovovania cien energií, ktoré by sa podľa slovenskej hlavu štátu nemali viazať na príliš drahý zemný plyn. „Pretože Slovensko naozaj nie je závislé pri výrobe elektrickej energie od plynu. A preto to pre nás považujeme za nelogické, aby táto cena bola odvíjaná od ceny plynu,“ vysvetlil Pellegrini.
Francúzsko je podľa neho silné v leteckom priemysle a má záujem dodávať niektoré komponenty aj na Slovensko. Ako spresnil, v týchto dňoch bola podpísaná zmluva o dodávkach troch ťažkých vrtuľníkov pre slovenské policajné a záchranné zložky. Tieto vrtuľníky sú od francúzskeho výrobcu a Francúzsko sa má uchádzať v tendri aj o možnú dodávku ďalších ľahších vrtuľníkov.
„Ďalšia oblasť, o ktorej sme hovorili, bola možnosť zintenzívniť spoluprácu a diskusie v oblasti obranného priemyslu. Tu prebiehajú technické rokovania na úrovni ministrov obrany Slovenska a Francúzska,“ skonštatoval prezident SR. S Macronom hovorili aj o situácii na Ukrajine a o potrebe nájsť spôsob, ako zapojiť Európsku úniu do vyjednávania. „Sme nútení pristúpiť k tomu, aby sme čo najskôr hľadali diplomatické riešenie vojnového konfliktu. Vojenské riešenie, pokračujúc v takom stave, ako prebieha dnes, neprinesie žiadny želaný výsledok a spôsobí ešte viacej obetí a viacej škôd,“ tvrdí Pellegrini s tým, že len diplomatické urovnanie, ukončenie bojov a hľadanie riešenia bezpečnostných garancií je jediná možná cesta.
„S prezidentom som o tom hovoril, kto z európskych lídrov by mohol reprezentovať Európsku úniu, kto by mohol byť ten, koho by rešpektovali všetky strany, pretože to nemôže byť diskusia na nejakej technickej úrovni, nejakých pozorovateľov. To musí byť niekto z Európy, ktorý bude mať mandát a ktorý bude schopný niečo také posunúť dopredu,“ poznamenal Pellegrini. Francúzsko považuje za krajinu, ktorá má na aktuálnu situáciu na Ukrajine veľmi realistický pohľad. „Prezident Macron veľmi dobre rozumie, aká je situácia a aké sú jediné možné scenáre ďalšieho vývoja,“ skonštatoval prezident SR.
Slovensko a Francúzsko, ako tvrdí, intenzívne spolupracujú.
„Máme podpísané už niekoľko rokov strategické partnerstvo medzi našimi dvoma krajinami. Každých niekoľko rokov sa vždy pripravuje a podpisuje nový akčný plán, ktorý sa napĺňa v štyroch alebo piatich rokoch dopredu. Slovensko a Francúzsko sú predurčené na ďalšiu bilaterálnu spoluprácu. Pre Slovensko predstavuje Francúzsko ôsmy najdôležitejší obchodný trh. Francúzske firmy na Slovensku zamestnávajú viac ako 35.000 ľudí,“ priblížil Pellegrini. Stredajšie bilaterálne rokovanie s Macronom v Paríži vníma ako potvrdenie spoločných dobrých vzťahov medzi krajinami a ich udržanie na strategickej úrovni.
(osobitná spravodajkyňa TASR Marianna Hanobíková)
Pellegrini po stretnutí vyhlásil, že Slovensko a Francúzsko spája dlhoročné priateľstvo a silné strategické partnerstvo. „Dnes máme príležitosť posunúť našu spoluprácu ďalej, najmä v oblastiach energetiky, hospodárstva a bezpečnosti,“ skonštatoval. Prezidenti diskutovali o jadrovej energetike. Pellegrini tvrdí, že s Francúzskom je v tomto smere Slovensko na „jednej lodi“. „Mali by sme intenzívnejšie do budúcna spolupracovať a tento záujem veľmi výrazne prejavil aj pán prezident Macron,“ poznamenal prezident SR s tým, že Francúzsko môže byť pre Slovensko napríklad partnerom pri dodávkach jadrového paliva.
Prezidenti sa zaoberali aj otázkou hľadania nového spôsobu stanovovania cien energií, ktoré by sa podľa slovenskej hlavu štátu nemali viazať na príliš drahý zemný plyn. „Pretože Slovensko naozaj nie je závislé pri výrobe elektrickej energie od plynu. A preto to pre nás považujeme za nelogické, aby táto cena bola odvíjaná od ceny plynu,“ vysvetlil Pellegrini.
Francúzsko je podľa neho silné v leteckom priemysle a má záujem dodávať niektoré komponenty aj na Slovensko. Ako spresnil, v týchto dňoch bola podpísaná zmluva o dodávkach troch ťažkých vrtuľníkov pre slovenské policajné a záchranné zložky. Tieto vrtuľníky sú od francúzskeho výrobcu a Francúzsko sa má uchádzať v tendri aj o možnú dodávku ďalších ľahších vrtuľníkov.
„Ďalšia oblasť, o ktorej sme hovorili, bola možnosť zintenzívniť spoluprácu a diskusie v oblasti obranného priemyslu. Tu prebiehajú technické rokovania na úrovni ministrov obrany Slovenska a Francúzska,“ skonštatoval prezident SR. S Macronom hovorili aj o situácii na Ukrajine a o potrebe nájsť spôsob, ako zapojiť Európsku úniu do vyjednávania. „Sme nútení pristúpiť k tomu, aby sme čo najskôr hľadali diplomatické riešenie vojnového konfliktu. Vojenské riešenie, pokračujúc v takom stave, ako prebieha dnes, neprinesie žiadny želaný výsledok a spôsobí ešte viacej obetí a viacej škôd,“ tvrdí Pellegrini s tým, že len diplomatické urovnanie, ukončenie bojov a hľadanie riešenia bezpečnostných garancií je jediná možná cesta.
„S prezidentom som o tom hovoril, kto z európskych lídrov by mohol reprezentovať Európsku úniu, kto by mohol byť ten, koho by rešpektovali všetky strany, pretože to nemôže byť diskusia na nejakej technickej úrovni, nejakých pozorovateľov. To musí byť niekto z Európy, ktorý bude mať mandát a ktorý bude schopný niečo také posunúť dopredu,“ poznamenal Pellegrini. Francúzsko považuje za krajinu, ktorá má na aktuálnu situáciu na Ukrajine veľmi realistický pohľad. „Prezident Macron veľmi dobre rozumie, aká je situácia a aké sú jediné možné scenáre ďalšieho vývoja,“ skonštatoval prezident SR.
Slovensko a Francúzsko, ako tvrdí, intenzívne spolupracujú.
„Máme podpísané už niekoľko rokov strategické partnerstvo medzi našimi dvoma krajinami. Každých niekoľko rokov sa vždy pripravuje a podpisuje nový akčný plán, ktorý sa napĺňa v štyroch alebo piatich rokoch dopredu. Slovensko a Francúzsko sú predurčené na ďalšiu bilaterálnu spoluprácu. Pre Slovensko predstavuje Francúzsko ôsmy najdôležitejší obchodný trh. Francúzske firmy na Slovensku zamestnávajú viac ako 35.000 ľudí,“ priblížil Pellegrini. Stredajšie bilaterálne rokovanie s Macronom v Paríži vníma ako potvrdenie spoločných dobrých vzťahov medzi krajinami a ich udržanie na strategickej úrovni.
(osobitná spravodajkyňa TASR Marianna Hanobíková)