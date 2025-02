Pellegrini v Paríži diskutoval s lídrami EÚ o umelej inteligencii

Paríž 11. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v Paríži zúčastnil na stretnutí lídrov prítomných štátov Európskej únie v Elyzejskom paláci, kde diskutovali o téme umelej inteligencie (AI) s ohľadom na konkurencieschopnosť EÚ. Pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona prijala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR o tom informovala kancelária prezidenta SR.



Schôdzka v Elyzejskom paláci sa uskutočnila v predvečer Globálneho akčného summitu o AI v metropole Francúzska.



"Máme za sebou rokovanie európskych lídrov v Paríži, počas ktorého sme sa s prezidentom Emmanuelom Macronom rozprávali o tom, kde Európa stráca dych a definovali sme tiež oblasti na jej zlepšenie," uviedol Pellegrini.



Účastníci schôdzky sa podľa jeho slov zhodli na potrebe nielen viac podporovať inovácie, vedu a výskum, ale aj zamerať sa na vybudovanie veľkých výpočtových dátových centier v Európe, ktoré by mohli spracovávať obrovské množstvo dát a umožniť tak ďalší vývoj AI.



Prezident SR vo svojom vystúpení hovoril aj o tom, že okrem investícií do výskumu a inovácií je veľmi dôležitá aj implementácia AI v oblastiach, v rámci ktorých je to možné, avšak vždy s ohľadom na úžitok ľudí.



"Je podstatné, aby sme v oblastiach ako je zdravotníctvo, doprava či vzdelávanie zmenili pohľad na vec a umožnili, aby aj Európa bola trhom pre používanie umelej inteligencie, aby nebola používaná len súkromným sektorom, ale aby vlády vytvárali priestor na jej používanie všade tam, kde je to na prospech obyvateľov," zdôraznil Pellegrini.



Lídri na stretnutí podčiarkli aj potrebu definovania vhodných spôsobov spoločnej regulácie AI v rámci európskeho trhu, aby zostala zachovaná ochrana pred zneužitím či dezinformáciami. Európa musí podľa prezidenta SR vyvinúť maximálne úsilie, ak chce byť v tejto oblasti významných hráčom a zároveň konkurovať Spojeným štátom alebo Číne.



"Európa ako taká musí naskočiť na vlak umelej inteligencie, ktorý sa začína rútiť obrovskou rýchlosťou. Musí si chrániť svoje záujmy, avšak na druhej strane musí byť súčasťou tohto globálneho fenoménu, ktorý bude mať vplyv aj geopolitické vplyvy. Pretože ten, kto ju bude vedieť používať, bude mať konkurenčnú výhodu," uzavrel Pellegrini.