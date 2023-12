Pellegrini: Verdikt o prezidentskej kandidatúre oznámim začiatkom roka

Poprad 11. decembra (TASR) - Rozhodnutie o tom, či bude Peter Pellegrini (Hlas-SD) kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, zverejní najskôr začiatkom roka. Reagoval tak na vyjadrenie predsedu SNS Andreja Danka, ktorý ho požiadal, aby svoje rozhodnutie zverejnil ešte tento týždeň. Pellegrini v pondelok na tlačovej konferencii v Poprade uviedol, že chce najprv rokovať so širokou členskou základňou strany, ktorej je predsedom.



"Viackrát som zopakoval, že mesiac december využívam na stretnutie sa s členmi našej strany vo všetkých kútoch Slovenska. Aj dnes ma jedno takéto čaká. Nie je možné urobiť rozhodnutie o kandidatúre na prezidenta bez diskusie s našimi členmi," zdôraznil Pellegrini.



Dodal, že v priebehu vianočných sviatkov chce sám toto rozhodnutie osobne prijať a začiatkom roka ho následne oznámiť jednotlivým politickým subjektom i verejnosti. "Nemôžem v tomto podliehať individuálnemu ultimátu jedného predsedu politickej strany, lebo to chce vedieť do stredy," uzavrel Pellegrini.