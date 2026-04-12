Nedela 12. apríl 2026
Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

.
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch. V súvislosti s priebežnými výsledkami parlamentných volieb v Maďarsku to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu. Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch a budú naďalej založené na vzájomnej úcte, spolupráci, spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, dobrom susedstve a priateľstve,“ uviedol Pellegrini.

Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku dominuje strana TISZA opozičného lídra Pétra Magyara. Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“.
.

