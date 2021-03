Pellegrini:Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť SR odborníci

Bratislava 3. marca (TASR) - Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Mimoparlamentné KDH podporuje rekonštrukciu vlády, predčasné voľby však považuje za krajný prostriedok. Pád vlády by podľa hnutia ešte viac prehĺbil ťaživú situáciu. Predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos skonštatoval, že premiér Igor Matovič (OĽANO) by vládnu krízu spôsobil aj v časoch bez pandémie.



"Vládna koalícia nemá čas zachraňovať životy pred pandémiou, ale má dostatok času na vnútorné spory. Nemá energiu vysvetľovať ľuďom nové hygienické pravidlá, no má dosť energie otravovať národ vzájomnými urážkami. Nemá odvahu priznať zodpovednosť za plné cintoríny, ale má dosť odvahy na vyhrážanie sa pádom vlády," skonštatoval Pellegrini v stanovisku, ktoré TASR zaslala jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Pellegrini zároveň vyzval na podporu petície na iniciovanie referenda o predčasných voľbách a účasť na ňom.



Vláda podľa KDH denne dáva dôkazy, že riadenie štátu nezvláda, a tým aj dôvody na zásadnú rekonštrukciu. "KDH podporuje kvalitatívnu zmenu spôsobu vládnutia i komunikácie s občanmi, a teda aj rekonštrukciu vlády týkajúcu sa zástupcov všetkých vládnych strán," skonštatoval Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.



Predčasné voľby sú podľa kresťanských demokratov krajným prostriedkom. "Hoci máme zásadné výhrady k súčasnej vláde, myslíme si, že pád vlády by ešte viac prehĺbil aktuálnu ťaživú situáciu na Slovensku. V prípade, že by k predčasným voľbám predsa došlo, KDH je pripravené priniesť zodpovedný a predvídateľný štýl politiky," doplnil Župa.



Podľa Sólymosa je najväčším nešťastím Slovenska, že k pandémii dostalo do vienka premiéra, "ktorého videnie sveta je zúžené na hru s preferenciami, a tejto hry sa nedokázal vzdať ani teraz, keď sa naplnili nemocnice, keď denne zomrú stovky ľudí". Matovič podľa neho mohol takto ďaleko zájsť len preto, lebo mu to dovolili šéf SaS Richard Sulík a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. "Slovensko zaradil medzi proputinovské krajiny, oslabil dôveru v európske inštitúcie, ponížil svojich ministrov, koaličných partnerov a celú odbornú obec," uviedol Sólymos na sociálnej sieti. Dodal, že svojím vyčíňaním Matovič vyvolal vládnu krízu a prehĺbil napätie v spoločnosti.



Strana Smer-SD v stanovisku reagovala, že niektorí politici ani po desiatich rokoch nevyzreli a stali sa nebezpečnými pre krajinu. "Sledujúc to, čo vystrája Matovičova koalícia v čase, keď nám denne zomiera viac ako 100 ľudí na COVID-19, je čistá tragédia. To sa už nedá ani komentovať. História sa opakuje a niektorí vládni politici ani po desiatich rokoch mentálne nevyzreli, práve naopak. Navyše, dokázali strhnúť aj svojich koaličných partnerov a stali sa nebezpečnými pre celú našu krajinu," uviedol hovorca strany Ján Mažgút.