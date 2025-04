Pellegrini vo Vatikáne vyzval na jednotu v záujme spoločných hodnôt

Rím/Bratislava 3. apríla (TASR) - Na národnú púť do Ríma a Vatikánu prišli tisíce Sloveniek a Slovákov, ktorí sa spojili bez ohľadu na vek či názory a ukazujú, že na hodnotách aj na viere sa dá spojiť. To je posolstvo, ktoré by mohlo počas týchto dní odchádzať z Ríma na Slovensko, uviedol vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini po omši v Bazilike svätého Jána v Lateráne. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR.



Delegácia prezidenta SR pricestovala na návštevu Svätej stolice pri príležitosti národnej púte, ktorá sa koná od 3. do 6. apríla v rámci jubilejného roka 2025.



V jubilejnom roku sú v Ríme otvorené sväté brány a najbližšie dni patria pútnikom zo Slovenska. V lateránskej bazilike, ktorá je katedrálou Ríma, sa vo štvrtok konala slávnostná slovenská liturgia, ktorú celebroval nitriansky biskup a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Viliam Judák.



“Tak ako som sľúbil počas decembrovej návštevy Svätého Otca, prišiel som do Ríma spolu so slovenskými pútnikmi, ktorých sú tu tieto dni tisíce. A som veľmi rád, že sme v tejto najdôležitejšej bazilike katolíckej cirkvi mohli dnes odštartovať národnú púť svätou omšou pod vedením nitrianskeho biskupa,” povedal Pellegrini. Spolu s pútnikmi tiež prešiel svätou bránou. Tieto brány sa otvárajú v hlavných rímskych bazilikách iba v jubilejných rokoch, prípadne pri iných osobitných príležitostiach a za stanovených podmienok pri ich prechode cirkev udeľuje odpustky.



Na piatkovej slávnostnej slovenskej liturgii podľa slov prezidenta SR pozdraví slovenských pútnikov sprostredkovane aj pápež František, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje prijať ich osobne na audiencii, a bude prečítané aj jeho posolstvo.