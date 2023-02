Pellegrini: Vražda novinára spustila spoločenský a politický pohyb

Bratislava 21. februára (TASR) - Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bola tragédiou, ktorá spustila výrazný spoločenský aj politický pohyb na Slovensku. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini v súvislosti s piatym výročím vraždy. Vražda novinára nepatrí do žiadnej demokratickej spoločnosti. Verí, že podobná tragédia sa už nikdy nestane. Odsúdil pritom politiku nenávisti a útokov na médiá.



"Žiaľ, vražda novinára a jeho snúbenice mnohým politikom poslúžila ako výťah k moci," podotkol Pellegrini s tým, že sľubovali slušné Slovensko a novinárom rešpekt a ochranu ich práce. "V slovenskej politike môžeme hovoriť o všetkom možnom, len nie o slušnosti," dodal. Vo veľkej miere za to podľa neho môžu práve tí, ktorí Kuciaka tak často spomínajú. Vyzval ich, aby sa pozreli do zrkadla a odpovedali si na otázku, či tri roky šírili slušnosť alebo nenávisť.