Pellegrini: Body z našej petície budú podmienkou na vstup do vlády

Bratislava 3. augusta (TASR) - Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini je presvedčený, že strana má mandát od ľudí na presadzovanie zmien, ktoré predstavili v Národnej petícii za zmenu. Poukázal na to, že za štyri mesiace ju podpísalo vyše 200.000 občanov. Zmeny z nej budú podmienkou strany na vstup do prípadnej vlády po voľbách. Pellegrini zároveň apeloval na premiéra Ľudovíta Ódora, aby prestal meditovať a začal riešiť aktuálne problémy krajiny.



"Sme presvedčení, že máme od ľudí mandát na presadzovanie týchto zmien a aj na to, aby sme tieto požiadavky považovali za podmienku Hlasu-SD na vstup do novej vlády. Všetky tieto požiadavky sa totiž dajú naplniť len za podmienky, že na Slovensku vznikne po voľbách silný štát," vyhlásil Pellegrini.



Pripomenul body z petície - aby vláda zastavila drastické zvyšovanie cien energií a potravín a vrátila kontrolu štátu nad strategickými energetickými spoločnosťami a nad trhom potravín, aby dôchodcom garantovala skutočný 13. dôchodok a všetkým ľuďom v núdzi mimoriadnu finančnú pomoc, a aby znížila platy politikov, ak sa im nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne ľudí na Slovensku.



Líder Hlasu-SD zdôraznil, že len silná vláda a silný štát dokáže riešiť aktuálne problémy v krajine. Poukázal na vysoké ceny energií a potravín, nárast splátok hypoték i situáciu v zdravotníctve. Kritizoval vlády Igora Matoviča (OĽANO a priatelia) a Eduarda Hegera (Demokrati), ktoré podľa neho situáciu neriešili dostatočne. Tvrdí, že sa spoliehali na plán obnovy, a že teraz hrozí prepadnutie financií z neho.



Zároveň sa podľa neho v súčasnosti ukazuje aj neschopnosť Ódorovej vlády riešiť problémy. Kabinetu vyčíta, že pripravuje rôzne analýzy a návrhy pre budúcu vládu, no zabúda riešiť súčasný stav v krajine. Zdôraznil, že vláda bola zostavená na riadenie krajiny a nie na zostavovanie analýz.



V rámci riešení chce Hlas-SD po voľbách zastaviť rozpad sociálneho štátu a chrániť práva pracujúcich ústavou. "Do ústavy presadíme sociálne a pracovné práva ako súčasť Základnej listiny práv a slobôd," uviedol Pellegrini. Ak získa silný mandát, bude presadzovať aj investície na vyrovnanie regionálnych rozdielov, investície do budovania v krajine.



Čo sa týka prípadnej povolebnej spolupráce, Hlas-SD si nevie predstaviť budovanie silného štátu s liberálnymi stranami, ako je SaS a s ich víziou voľnej ruky trhu. Poznamenal, že zatiaľ nepoznajú ani názory Progresívneho Slovenska (PS) a nevedia, či ide o liberálne, pravicové alebo ľavicové hnutie. "Neviem preto povedať, či by vôbec chápali v PS, keby im hovoríme o silnom štáte," podotkol. Partnerov chce preto Hlas-SD hľadať tam, kde sa vedia ideologicky zhodnúť.