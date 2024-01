Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR

Bratislava 15. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) vyhlásil v pondelok voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Termín na podávanie návrhov je do 31. januára, aby sa voľba mohla uskutočniť na parlamentnej schôdzi začínajúcej sa 16. apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie NR SR.



"Parlament by mal zvoliť dvoch kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu, ktorá sa vlani uprázdnila po odchode sudkyne Jany Laššákovej. Z týchto kandidátov vyberie podľa Ústavy SR konkrétneho sudcu prezidentka Slovenskej republiky," priblížil odbor komunikácie.



Pellegrini zároveň požiadal poslancov, aby mu do 22. januára predložili návrhy na voľbu člena Súdnej rady SR. NR SR volí troch členov Súdnej rady SR. Nominantka parlamentu Alena Svetlovská sa 15. decembra 2023 vzdala svojej funkcie, priblížil odbor komunikácie.