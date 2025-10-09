< sekcia Slovensko
Pellegrini vyjadril ľútosť nad tragickou nehodou na Horehroní
V stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril ľútosť nad stredajšou tragickou nehodou na Horehroní, pri ktorej zomrelo šesť ľudí a jedna osoba sa zranila. Rodinám a blízkym obetí vyslovil úprimnú sústrasť.
„Je mi nesmierne ľúto tragédie na ceste medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom, na ktorej vyhaslo šesť ľudských životov. Rodinám a blízkym vyslovujem úprimnú sústrasť pri tragédii, ktorá im zobrala ich najbližších,“ napísal na sociálnej sieti Pellegrini.
V stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut. Nehoda si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice.
„Je mi nesmierne ľúto tragédie na ceste medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom, na ktorej vyhaslo šesť ľudských životov. Rodinám a blízkym vyslovujem úprimnú sústrasť pri tragédii, ktorá im zobrala ich najbližších,“ napísal na sociálnej sieti Pellegrini.
V stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut. Nehoda si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice.