Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Slovensko

Pellegrini vyjadril ľútosť nad tragickou nehodou na Horehroní

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril ľútosť nad stredajšou tragickou nehodou na Horehroní, pri ktorej zomrelo šesť ľudí a jedna osoba sa zranila. Rodinám a blízkym obetí vyslovil úprimnú sústrasť.

Je mi nesmierne ľúto tragédie na ceste medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom, na ktorej vyhaslo šesť ľudských životov. Rodinám a blízkym vyslovujem úprimnú sústrasť pri tragédii, ktorá im zobrala ich najbližších,“ napísal na sociálnej sieti Pellegrini.

V stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo k dopravnej nehode dvoch osobných áut. Nehoda si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice.

.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?