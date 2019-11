Premiér: Výročie Nežnej revolúcie má na Slovensku a v Česku spájať

Valtice 11. novembra (TASR) – Tridsiate výročie Nežnej revolúcie má na Slovensku i v Česku spájať a nie rozdeľovať. V úvodnom príhovore spoločného rokovania vlád Slovenskej a Českej republiky to v pondelok v českých Valticiach uviedol slovenský predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).







Zároveň zdôraznil, že spoločné rokovanie vlád sa koná na prahu týždňa, keď si oba národy pripomenú jeden z najdôležitejších medzníkov spoločnej histórie oboch krajín, a to 30 rokov od pádu železnej opony a znovunastolenia demokracie. "V minulom roku osmičkových výročí, ktorý sme nazvali rokom československej a slovenskočeskej vzájomnosti sme sebe, Európe aj svetu pripomenuli výnimočný a úspešný príbeh dvoch stredoeurópskych štátov," poznamenal slovenský predseda vlády.



Český premiér Andrej Babiš vyzdvihol pretrvávajúce dobré vzťahy medzi oboma krajinami. "Naša história pokračuje aj tým, že sme spoločne vstupovali do NATO, do EÚ a, samozrejme, tento týždeň oslávime 30. výročie Nežnej revolúcie," poznamenal s tým, že je rád, že v rámci týchto osláv bude v Bratislave otvorený Český dom. Ten sa tak podľa jeho slov stane novým miestom pre stretávanie Čechov a Slovákov a tiež pre prezentáciu Českej republiky a jej kultúry či nadväzovanie obchodných kontaktov. Súčasne je rád, že výročie Nežnej revolúcie oslávia oba štáty spoločne. Pellegrini by sa podľa jeho slov mal zúčastniť na oslavách v nedeľu (17. 11.) dopoludnia a popoludní sa aj s českou delegáciou presunú do Bratislavy.



Podľa Pellegriniho symbolickým i praktickým vyjadrením jazykovej a kultúrnej blízkosti sú aj spoločné rokovania vlád oboch krajín. "Naša spolupráca sa zakladá aj na stále vrelom vzťahu medzi našimi národmi, medzi občanmi našich republík," povedal Pellegrini. Pripomenul, že oba národy prešli ťažkou transformáciou. "Som rád, že naše spolužitie je príkladom aj pre iné krajiny," povedal slovenský premiér. Poznamenal, že aj napriek tomu, že Slovensko a Česko nie sú veľmoci, tak je potrebné navzájom udržiavať priateľstvo a dôveru.



Babiš skonštatoval, že na pondelkovom stretnutí predstavitelia oboch vlád budú mať o čom diskutovať. Zdôraznil dôležitosť perfektného fungovania vzájomných vzťahov oboch štátov a tiež V4. Toto spojenie podľa neho v rámci Európy hrá stále väčšiu rolu. "Hlavne v situácii, keď Európa je skutočne na križovatke, keď budeme mať novú Európsku komisiu a kde Európa má skutočne obrovské výzvy a čakajú nás dôležité rokovania o budúcom rozpočte Európskej únie, čakajú nás, samozrejme, aj nejaké diskusie o tom, ako by malo smerovať NATO, samozrejme, veľké témy ako klimatická zmena," uzavrel Babiš.



Osobitné spravodajkyne TASR Simona Ivančáková a Alžbeta Halmová