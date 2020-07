Pellegrini: Výsledok robí z Kollára jedného z najslabších šéfov NRSR

Bratislava 7. júla (TASR) - To, že v hlasovaní o odvolaní Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu ho podporilo len 46 poslancov znamená, že je jedným z najslabších šéfov parlamentu. V reakcii to uviedol podpredseda parlamentu Peter Pellegrini. Skupina opozičných poslancov okolo Pellegriniho sa nezúčastnila na hlasovaní, aby nezvyšovala kvórum vzhľadom na to, že poslanci SaS a Za ľudí avizovali, že sa takisto nezúčastnia na voľbe.



Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že podpora 46 poslancov je pre predsedu parlamentu "žalostne málo". Dodal, že je to konečné zametenie kauzy diplomovej práce Kollára pod koberec.



Neúčasť na hlasovaní bola podľa Pellegriniho parlamentnou obštrukciou. "Chceli sme v priamom prenose nasvietiť reflektor na SaS a Za ľudí, ktorí napriek silným rečiam nakoniec stiahli chvost, ako im to odkázal Igor Matovič, a neprišli ani do miestnosti, kde sa hlasuje," povedal Pellegrini s tým, že ich účasť na hlasovaní by spôsobila, že by voľba hladko prešla. "Boli by sme len použití na celé toto teatro," dodal.



Podpredseda parlamentu tiež skonštatoval, že vládna koalícia týmito konfliktmi vzbudzuje vážnu pochybnosť, či dokáže riešiť problémy týkajúce sa napríklad slovenskej ekonomiky.



Kollár v utorok čelil odvolávaniu pre podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci. Návrh na odvolanie podal sám. Za jeho odchod z funkcie hlasovalo len päť poslancov zo 71 platných hlasov. Vo funkcii teda ostáva.