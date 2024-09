Pellegrini vystúpil v BR OSN, kritizoval časté vetovanie rezolúcií

Slovenský prezident Peter Pellegrini počas prejavu na 79. zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku 25. septembra 2024. Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Bezpečnostnú radu (BR) OSN oslabujú vnútorné konflikty, časté vetovanie dôležitých rezolúcií, neriešenie prehreškov voči medzinárodnému právu a mocenská politika namiesto mierových snáh. Dôsledkom je oslabenie dôvery členských štátov OSN v schopnosť rady reagovať na krízy vo svete. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v rámci stredajšej otvorenej diskusie svetových lídrov na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, informuje osobitný spravodajca TASR.Pellegrini pripomenul, že výsledkom rozdelenia v BR OSN je aj vojna na Ukrajine, bezprostredného suseda Slovenska. Došlo k nej, skonštatoval. Nejde pritom o jediný konflikt vo svete, pokračoval Pellegrini a poukázal na situáciu v Páse Gazy, Mali, Mjanmarsku či Sudáne.Podľa neho sú v súčasnosti ohrozené zásady medzinárodnej spolupráce, na ktorých stála bezpečnostná architektúra od druhej svetovej vojny.podčiarkol.Vyzdvihol nevyhnutnosť dodržiavania medzinárodne uznaných štátnych hraníc a kritizoval niektoré krajiny – bez toho, aby ich menoval – za nerešpektovanie OSN či Svetovej obchodnej organizácie. "Veľkí hráči si nesmú len tak robiť, čo sa im hodí," zdôraznil.vyhlásil a položil rečnícku otázku, koľko krajín vo svete by v súčasnosti podpísalo Chartu OSN ratifikovanú pred 79 rokmi.