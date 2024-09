Pellegrini vyzdvihol úspechy paralympionikov: Robia excelentnú reklamu

Paríž 3. septembra (TASR) - Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini prišiel do Paríža podporiť športovcov, ktorí bojujú o cenné kovy na paralympijských hrách. Vyzdvihol ich úsilie a uviedol, že slovenská spoločnosť by mala viac pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.



"Bol som prekvapený, že som po 30 rokoch prvý prezident SR, ktorý po Michalovi Kováčovi prišiel na paralympijské hry. Ja som dal verejný prísľub počas sľubu v prezidentskej záhrade, keď ma pán Riapoš ako predseda nášho paralympijského výboru požiadal, aby som prišiel podporiť aj paralympionikov. Preto som rád, že spolu s členmi vlády môžem v najbližších hodinách a dňoch podporiť našich paralympionikov priamo pri ich zápoleniach. Možno tak aj trošku viacej upriamiť pozornosť na Slovensku, čo sa deje v Paríži. Pretože slovenská výprava ukazuje excelentné výsledky. Máme už niekoľko zlatých medailí a to podľa mňa ešte nie je koniec," uviedol na recepcii v budove Veľvyslanectva SR v Paríži.



Slovenská výprava získala k utorok dokopy päť medailí - tri zlaté a dve strieborné. "Je to úspešnejšia výprava ako na samotných olympijských hrách, a preto som to považoval za svoju povinnosť vzdať hold týmto ľuďom, ktorí častokrát napriek ťažkému životnému osudu dokážu podávať takéto excelentné výkony," pokračoval prezident, ktorý zotrvá v metropole Francúzska do štvrtka a chcel by si pozrieť slovenských športovcov na paralukostreľbe, plaveckých disciplínach a navštíviť aj ďalšie športy.



Pellegrini uviedol, že paralympionici robia krajine excelentnú reklamu a verí, že aj ich úspechy pomôžu k zlepšeniu podmienok pre ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. "V kútiku duše som počítal aj s tým, že budú veľmi úspešní, pretože mnohí sú na olympiáde už niekoľkýkrát a vždy priniesli cenné kovy. Niet lepšej reklamy. Dúfam, že aj na Slovensku si viac uvedomíme, čo všetko by sme ako spoločnosť mali urobiť pre ľudí, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, aby sa im žilo ešte lepšie. Oni sa nám odmeňujú týmito medailami. Verím, že aj táto paralympiáda posunie našu spoločnosť o kúsok ďalej v rámci politiky vo vzťahu k znevýhodneným občanom a nájdeme spoločnú silu debariérizovať krajinu," dodal.