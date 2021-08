Pellegrini vyzval koalíciu, aby neobštruovala pri odvolávaní Mikulca

Minister vnútra SR Roman Mikulec čelí odvolávaniu na mimoriadnej 38. schôdzi Národnej rady SR. Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) počas rokovania 38. schôdze Národnej rady SR 30. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. augusta (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vyzval koalíciu, aby prestala robiť obštrukcie pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Hoci sa schôdza malo začať v pondelok, pre neuznášaniaschopnosť pléna sa posunula na utorok (31. 8.). Pellegrini to kritizuje a vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby nezvolal žiadnu inú schôdzu, kým sa ministrovo odvolanie neprerokuje. Na Mikulca apeloval, aby sám z funkcie odišiel.Pellegrini chápe parlamentnú obštrukciu. Podčiarkol však, že ide o kľúčového ministra. Vyzval preto kolegov z koalície, aby. Mikulec už mal podľa neho dávno odísť z funkcie dobrovoľne.Poukázal pritom na situáciu v rezorte vnútra a bezpečnostných zložkách. Nevie si predstaviť, že by sa niečo také dialo za jeho vlády. V tejto súvislosti poukázal aj na obvinenie policajného prezidenta Petra Kovaříka. Namieta, že úniky zo spisov šéfa polície začali zaujímať až teraz, keď sa týkajú jeho prípadu, pričom pri iných kauzách doteraz to neriešil.Exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) doplnila, že podstatný nie je samotný únik správy z uznesenia o vznesení obvinenia Kovaříkovi, ale to, že obsahuje aj mená policajtov, ktorí v tomto prípade svedčili.podotkla.Obvinenie voči Kovaříkovi vzniesla Krajská prokuratúra v Bratislave vo štvrtok (26. 8.), týka sa zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestno-procesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta.