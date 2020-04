Pellegrini vyzval koalíciu na zastavenie experimentu tzv. blackoutu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval koaličných partnerov, aby zastavili experiment v podobe tzv. "vypnutia Slovenska" či blackoutu. Pre TASR tak reagoval na návrh premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o tzv. blackoute, počas ktorého by platil výnimočný stav a vojenská disciplína. Matovič sa podľa Pellegriniho pokúša týmto návrhom o marketingové hry, upozorňuje tiež na riziko drastického vplyvu na ekonomiku.



"Vyzývam k zdravému rozumu aj koaličných partnerov, aby zastavili tento experiment a sociálne inžinierstvo a na druhej strane dbali na poctivé dodržiavanie doteraz prijatých opatrení," povedal pre TASR Pellegrini.



Rizikom na zavedenie tzv. blackoutu je podľa Pellegriniho drastický dosah na ekonomiku, ktorá je už teraz ťažko skúšaná dôsledkami pandémie na celom svete. "Celý nápad sa mi zdá byť sociálnym experimentom, ktorý by mohol priniesť nepredvídateľné dôsledky v podobe paniky medzi ľuďmi a úplnej straty dôvery v štát, pričom medicínske účinky takýchto opatrení dnes nepotvrdzujú žiadni odborníci a rodia sa len v hlave Igora Matoviča," dodal.



Pellegrini tiež upozornil, že "vypnutie krajiny" sa môže podpísať na nižšom šírení vírusu, no určite ho nezničí úplne a po uvoľnení opatrení sa nákaza začne šíriť nanovo. "Lebo asi ťažko si vieme predstaviť, že by sme Slovensko hermeticky vedeli uzavrieť od zvyšku sveta," skonštatoval.



Premiér sa podľa Pellegriniho opäť pokúša hrať "svoje marketingové hry s prieskumami a hádzať zodpovednosť na občanov"



S návrhom blackoutu nesúhlasí ani ĽSNS. Podľa poslanca NR SR za ĽSNS Ondreja Ďuricu by boli jeho dôsledky katastrofálne a postihli by Slovensko oveľa viac ako samotný nový koronavírus.



Matovič v stredu predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.