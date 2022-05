Pellegrini: Jediné, čo môže vláda SR v týchto časoch urobiť, je odísť

Bratislava 12. mája (TASR) - Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini opätovne vyzval ministrov a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby opustili funkcie, ukončili volebné obdobie a umožnili predčasné voľby. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vládny kabinet podľa Pellegriniho nie je schopný riešiť aktuálnu krízu a jediné, čo ponúka, sú šarvátky či zatýkanie opozície.



"Jediné, čo môže vláda SR v týchto časoch urobiť, je odísť z postu predsedu vlády a ministrov, mali by splniť sľub, ktorý dali občanom po neúspešnom referende, predložiť do Národnej rady (NR) SR novelu Ústavy SR, ktorá umožní vykonanie predčasných volieb," skonštatoval Pellegrini. Vyzval koalíciu, aby poskladala 90 poslancov, ktorí zahlasujú za zmenu ústavy i za skrátenie volebného obdobia. Deklaroval, že jeho poslanci dodajú hlasy, a predpokladá, že tak urobí aj zvyšok parlamentnej opozície.



Pellegrini pripomenul pandémiu a jej dôsledky, ale aj súčasnú vlnu zdražovania a infláciu. Vláda podľa neho nie je schopná riešiť situáciu. Za dôležité považuje, aby kabinet dokázal ľudí upokojiť aj v otázke dodávok plynu. Poukázal aj na aktuálny spor medzi OĽANO a SaS, mediálne vyjadrenia ich predstaviteľov a tiež spor ministrov financií Igora Matoviča (OĽANO) a školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Obaja ministri v stredu (11. 5.) avizovali, že zrejme pôjdu protestovať proti sebe navzájom. To Pellegrini označil za zvrátenosť.



Líder Hlasu-SD odmieta, že by už mali dohodnutú a pripravenú koalíciu so stranami PS a SaS. Hovorí o chorých výmysloch Matoviča. Pellegrini pripomenul, že napríklad PS odmietlo spoluprácu s Hlasom-SD aj na svojom nedávnom sneme. Hlas-SD podľa jeho slov nehľadá aktuálne žiadnu koalíciu a chce o nej hovoriť až po tom, ako budú známe výsledky parlamentných volieb.