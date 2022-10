Pellegrini vyzval na účasť vo voľbách, podčiarkol ich dôležitosť

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ľudia by mali využiť svoje volebné právo a zúčastniť sa na voľbách do orgánov samospráv. Vyzval ich na to expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Voľby predsedov krajov a primátorov označil za mimoriadne dôležité. Na volebnú účasť by mali podľa neho vyzývať aj traja najvyšší ústavní činitelia. Vyčíta im, že tak doteraz neurobili.



"Neostávajte doma, prosím. Choďte v sobotu (29. 10.) voliť," apeloval na občanov. "Voľby predsedov krajov, primátorov a starostov sú v tejto náročnej dobe nesmierne dôležité. Týmito voľbami ovplyvňujete reálne život vo svojom okolí," dodal. Aj súčasné krízy podľa neho ukázali potrebu obsadiť pozície v samosprávach schopnými ľuďmi. Na voličov apeloval, aby svoje demokratické právo využili. "Je to vaše právo a nenechajte si ho nikým vziať. Rozhodnite sa sami, komu dáte svoju dôveru. Výber je len na vás," podčiarkol.



Vyjadril sa aj k referendu o predčasných voľbách. Myslí si, že otázka predčasných volieb sa mohla urýchliť a vyriešiť hlasovaním v Národnej rade (NR) SR. Pripomenul, že na aktuálnej schôdzi boli dva návrhy na zmenu Ústavy SR, ktoré sa však presunuli na ďalšie rokovanie. Vyzval poslancov, aby nečakali na výsledky referenda a podporili novelu. Podotkol, že vzhľadom na termíny už referendum nedokáže veľmi ovplyvniť súčasnú vládu.