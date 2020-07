Pellegrini vyzval prezidentku,aby nepodpísala zákon o prokuratúre

Bratislava 16. júla (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (nezaradený) vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zvážila nepodpísanie novely zákona o prokuratúre a vrátila ho na prerokovanie do parlamentu aj so svojimi pripomienkami. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Myslím si, že aj ona sama má k tomu svoj odborný postoj. Ale v tomto prípade už nik iný nemôže zabrániť tejto snahe politikov, ovládnuť všetky silové a iné zložky v štáte, ako pani prezidentka," uviedol Pellegrini.



Poslanec Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) podotkol, že vládna koalícia odmietala všetky výhrady odbornej verejnosti. Hovorí, že prijatím novely zavŕšila proces politizovania generálnej prokuratúry a cez pozmeňujúci návrh, tzv. prílepok, aj špeciálnej prokuratúry.



Tvrdí, že poslanci okolo Pellegriniho chceli odstrániť účelovosť novely tým, že navrhovali, aby sa generálnym prokurátorom mohol stať len úplne bezúhonný človek. Odstrániť chceli aj vágne ustanovenie o odvolávaní generálneho a špeciálneho prokurátora. Koalícia však odmietla v pléne ich predložené návrhy na zmeny.



Plénum v stredu (15. 7.) schválilo novelu zákona o prokuratúre. Rozšíriť sa má okruh uchádzačov na funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora. Na obe funkcie by už nemusel kandidovať len prokurátor. Rozšíriť by sa mal tiež okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Schválená legislatíva tiež upravuje dôvody na odvolanie špeciálneho i generálneho prokurátora.



Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje schválenie novely zákona o prokuratúre za zásadnú udalosť na ceste k vymožiteľnosti práva a spravodlivému Slovensku.