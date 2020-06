Pellegrini: Výberové konania na prednostov OÚ musia byť transparentné

Bratislava 8. júna (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval vládnu koalíciu a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby šli pri výmene prednostov všetkých okresných úradov (OÚ) transparentnou cestou, vypísali riadne výberové konania a garantovali, že vyhrá ten najlepší. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že vládna koalícia neplní svoje sľuby spred volieb a funkcie prednostov plánuje obsadzovať po straníckej línii. Tvrdí, že hnutie OĽaNO tak obchádza sľubovanú transparentnosť, a kritizoval procesy výberu do riadiacich funkcií zo strany vlády.



"Nedá sa mlčaním prechádzať fakt, že občania krajiny sú dennodenne klamní, zavádzaní a že neplatí nič, čo im bolo pred voľbami sľubované," uviedol Pellegrini s tým, že vládna koalícia neplní ani najzákladnejšie sľuby, ktoré predseda vlády Igor Matovič dal voličom. Pripomenul, že ústrednou témou volebnej kampane OĽaNO bola okrem boja proti korupcii aj transparentnosť a je zakomponovaná aj v programovom vyhlásení vlády (PVV). Poukázal aj na slová prezidentky Zuzany Čaputovej zo správy o stave republiky, že aj cesta za transparentnosťou by mala byť transparentná.



Pellegrini spochybňuje postup vládneho hnutia pri výmene všetkých 72 okresných prednostov. Tvrdí, že zháňa ľudí cez svojich známych, aby im boli blízki. Nepovažuje preto za férové "hrať sa na spravodlivých" a vyberať si len na základe politickej príslušnosti či kamarátstiev z detstva. Dodal, že OĽaNO si pokojne môže vybrať všetkých 72 prednostov, zdôraznil však potrebu transparentného výberu. Nemalo by podľa neho platiť heslo "Vyhraj voľby, môžeš všetko".



V tejto súvislosti kritizoval aj slová predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), že jemu krok premiéra neprekáža, pretože hnutie Sme rodina má pod sebou stavebné úrady a tiež by ich vedenie obsadilo samo.



Poslanec NR SR Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD) kritizoval aj netransparentné obsadzovanie pozícií na ministerstve dopravy zo strany ministra Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Poukázal aj na zmeny v rezorte zdravotníctva či pôdohospodárstva.