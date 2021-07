Pellegrini: Ján Rudolf aj Igor Matovič by mali odstúpiť z funkcie

Bratislava 14. júla (TASR) - Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Ján Rudolf by mal odstúpiť z funkcie v súvislosti s nákupom antigénových testov od trnavskej firmy. Na odchod ho vyzval expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v súvislosti s konštatovaním Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že pri nákupe testov SŠHR porušila princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Ak tak Rudolf sám neurobí, podľa Pellegriniho by ho mala odvolať vláda na najbližšom rokovaní. Zároveň Pellegrini vyzval na odchod z funkcie expremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Avizoval, že v strane vyzvú ÚVO aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby preverili všetky nákupy testov či zriadenie mobilných odberových miest.



"Vyzývame predsedu SŠHR, aby sa vzdal svojej funkcie ako politické gesto," uviedol Pellegrini s tým, že tak má Rudolf doznať svoju chybu a prípadne aj ukázať, kto mu ju kázal spraviť alebo ho na to motivoval. Podčiarkol, že súčasná vláda ľuďom sľubovala transparentnosť a efektívne narábanie s verejnými financiami. Ak šéf SŠHR neodstúpi sám, mala by preto podľa Pellegriniho konať vláda a premiér Eduard Heger (OĽANO) by mal dokázať, že svoje sľuby myslel vážne.



Prejaviť politickú zodpovednosť by mal podľa Pellegriniho aj minister Matovič. Myslí si, že Matovič by mal úplne odísť z verejného života. Hovorí o škandále najhrubšieho zrna. Matovič ešte ako premiér totiž podľa Pellegriniho prinútil ľudí na Slovensku dať sa testovať antigénovými testami kúpenými od trnavskej firmy Eurolab Lambda len preto, aby ich štát minul a aby tak mohla koalícia prihrať "kšefty" spriaznenej firme. "Igor Matovič sa ukázal ako človek, ktorý všetkých oklamal," poznamenal Pellegrini s tým, že pred voľbami sľuboval niečo iné a hral sa na "najspravodlivejšieho zo spravodlivých".



Pellegrini sa vyjadril aj k nedávnemu rozhodnutiu Ústavného súdu (ÚS) SR o nesúlade referendovej otázky o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR s Ústavou SR. Rozhodnutie podľa neho ukázalo farizejstvo koalície, keďže niektorí jej predstavitelia najskôr chceli predkladať novelizáciu ústavy už v lete, no na koaličnej rade sa dohodli, že tak v júli neurobia, budú sa držať rokovacieho poriadku parlamentu a s návrhom prídu o pol roka. Pellegrini trvá na tom, že existuje možnosť, ako predložiť na júlovú schôdzu taký text novely, o ktorom plénum bude môcť rokovať. Deklaroval, že opozícia bude takýto spôsob hľadať a ak nik iný návrh nepredloží, urobí tak Hlas-SD. Pellegrini je zvedavý na následnú reakciu koaličných poslancov.



Pellegrini však víta rozhodnutie ÚS pri pozastavení účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach. Trvá na tom, že do krajiny by mali vstupovať len zdraví občania. Odmieta rozdeľovanie občanov na očkovaných a neočkovaných. Verí, že ÚS vydá aj riadne odôvodnenie svojho rozhodnutia a vláda sa ním bude riadiť.