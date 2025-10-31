< sekcia Slovensko
Pellegrini: Vzdelaná mládež je predpokladom na riešenie konfliktov
Generálna konferencia UNESCO potrvá do 13. novembra.
Autor TASR
Samarkand 31. októbra (TASR) - Vzdelaná mládež je dobrým predpokladom na to, aby sa konflikty riešili nie násilím, ale diplomaticky. Prezident SR Peter Pellegrini to povedal novinárom počas 43. zasadnutia Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), na ktorej sa hlava štátu zúčastňuje po prvýkrát v histórii samostatného Slovenska. Hovoril aj o viacerých bilaterálnych rokovaniach, ktoré absolvoval.
„Ja sa veľmi teším, že takto a na takejto vysokej úrovni dnes môžeme Slovenskú republiku reprezentovať a som veľmi rád, že sem prišiel aj minister školstva, pretože tým deklarujeme, že oblasť vzdelávania, ktorá je pre UNESCO takisto kľúčovou oblasťou, je naozaj pre nás prioritou,“ uviedol Pellegrini. Pripomenul reformu vzdelávacieho systému na Slovensku. Zároveň načrtol, že školský systém sa musí adaptovať na úplne nové výzvy, o ktorých sa pred niekoľkými rokmi ani len netušilo.
Ako doplnil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), sociálne siete priniesli množstvo výziev v oblasti duševného zdravia pre deti a mladých. Na technológie, ako je umelá inteligencia (AI), nazerá s veľkou perspektívou, no i ako na výzvu. Ako podotkol, dokážu urýchliť procesy vo všetkých sférach života. Považuje však za dôležité v tejto súvislosti pracovať s deťmi, aby následky využívania technológií neboli horšie ako v prípade sociálnych sietí.
Generálna konferencia UNESCO potrvá do 13. novembra. Po 40 rokoch sa presunula mimo Paríža, kde organizácia sídli. Pellegrini sa vo štvrtok (30. 10.) zúčastnil na oficiálnom otvorení konferencie. Absolvoval tiež rokovania s prezidentom Uzbekistanu Shavkatom Mirzijojevom a s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom. V piatok rokoval s generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulayovou. Plánuje ešte navštíviť medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová. Na Slovensko by mal priletieť v sobotu (1. 11.).
Medzi hlavné témy tohtoročného zasadnutia generálnej konferencie v Samarkande v Uzbekistane patrí iniciatíva generálnej riaditeľky UNESCO „Education for Peace“, ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru. Stretnutie má osobitný význam aj v kontexte 80. výročia založenia UNESCO.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Líšková)
