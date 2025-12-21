< sekcia Slovensko
Pellegrini: Vzťahy medzi Srbskom a Kosovom sú najmä v pohraničí napäté
Autor TASR
Priština 21. decembra (TASR) - Vzťahy medzi Srbskom a Kosovom sú najmä v pohraničnej oblasti veľmi napäté. Pred novinármi to v nedeľu podotkol prezident SR Peter Pellegrini počas jeho návštevy slovenských profesionálnych vojakov v Kosove, ktorí tam slúžia v rámci misie KFOR (The Kosovo Force). Pracovná návšteva prezidenta SR sa uskutočňuje v rámci tradičných predvianočných návštev príslušníkov Ozbrojených síl SR pôsobiacich v zahraničných operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu, informuje TASR.
„Naši vojaci v tomto napätom regióne plnia naozaj vážne úlohy a zabezpečujú bezpečnosť, pretože viete, že vzťahy medzi Srbskom a Kosovom práve v tejto pohraničnej oblasti, sú veľmi napäté. Dochádza aj k bezpečnostným incidentom, takže nie je to taká typická len mierová misia, ale je to misia náročná, v ktorej pôsobia aj naše špeciálne jednotky,“ vysvetlil prezident. Ozrejmil, že v nedeľu s velením KFOR hovorili o tom, že slovenskí vojaci predstavujú veľmi profesionálnu časť vojenskej operácie KFOR, že sú veľmi dobre vycvičení, veľmi dobre pripravení a veliteľ celej operácie Özkan Ulutaş vyjadril vysokú spokojnosť a ocenil maximálnu pripravenosť a profesionalitu našich vojakov. Doplnil, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zemkom deklarovali pripravenosť rozšíriť v budúcom roku kapacity v Kosove.
„A preto je potrebná ešte modernizácia ozbrojených síl, pretože by sme potrebovali obnoviť alebo obstarať obrnené vozidlá 4× 4, ktoré sú na výkon takýchto bezpečnostných misií najoptimálnejšie, takže počítame, že po dodávkach týchto 4× 4 obrnených vozidiel zo Spojených štátov amerických v rámci kontraktu, o ktorom sa hovorí už skoro dva roky, po ich príchode by práve tieto vozidlá spolu s ďalšími príslušníkmi mohli byť nasadené v mierovej misii KFOR,“ spresnil prezident.
Kaliňák uviedol, že otázka západného Balkánu je pre Slovensko dlhodobou prioritou jeho zahraničnej politiky. „Situácia v Kosove je opätovne napätá, najmä v roku 2023 to bolo veľmi vystupňované a chceli sme teraz svojou mierou prispieť k tomu, aby sa situácia ukľudnila a zároveň, aby sme mohli podávať objektívne informácie,“ poznamenal Kaliňák. Informoval tiež, že s vedúcimi predstaviteľmi misie KFOR preberali, aké sú najväčšie nedostatky v rámci misie. Dodal, že by chceli rozšíriť prítomnosť slovenských vojsk o rotu.
Na misii KFOR je aktuálne nasadených 42 slovenských vojakov. O návrate slovenských vojakov do Kosova informoval Kaliňák minulý rok v novembri. Poslanci Národnej rady SR schválili v marci vyslanie slovenských vojakov Ozbrojených síl SR v rámci misie Severoatlantickej aliancie KFOR. V máji sa v obci Jamník (okres Liptovský Mikuláš) konala na domovskej základni 52. výsadkového práporu Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky rozlúčka s vojakmi, ktorí odchádzali plniť úlohy do medzinárodnej vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove.
Slovenskí vojaci pôsobili v misii KFOR od roku 1999 do roku 2010. Celkovo sa v rámci misie vystriedalo 2004 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Ich cieľom bolo zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pre všetky etnické skupiny, voľnosť pohybu na hlavných zásobovacích trasách, monitorovanie a pripravenosť na humanitárnu pomoc.
Prezidenta v rámci oficiálnej návštevy v nedeľu čaká v Belehrade stretnutie s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Djurom Macutom. Rokovania sa budú týkať rozvoja bilaterálnych vzťahov, procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ i aktuálnych geopolitických výziev.
V pondelok (22. 12.) sa má so slovenskými krajanmi stretnúť v Báčskom Petrovci.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Fajtová)
