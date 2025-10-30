< sekcia Slovensko
Pellegrini: Vzťahy s Uzbekistanom majú veľmi dobrú dynamiku
Diskusia vychádzala zo Spoločnej deklarácie o strategickom partnerstve.
Autor TASR
Bratislava/Samarkand 30. októbra (TASR) - Vzťahy medzi Slovenskom a Uzbekistanom majú veľmi dobrú dynamiku so širokým potenciálom na rozvoj hospodárskej spolupráce. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini po štvrtkovom rokovaní s prezidentom Uzbekistanu Šavkatom Mirzijojevom v Samarkande. Teší ho, že partnerstvo oboch krajín stojí na vzájomnej dôvere.
Diskusia vychádzala zo Spoločnej deklarácie o strategickom partnerstve. „Tá otvorila novú kapitolu vzťahov, ktoré chceme pretaviť do konkrétnych krokov. Hovorili sme o nových možnostiach v priemysle, jadrovej energetike a vzdelávaní, vodnom hospodárstve a turizme,“ priblížil Pellegrini na sociálnej sieti.
S prezidentom Uzbekistanu sa podľa jeho slov zhodli aj na potrebe posilňovať kontakty medzi univerzitami a kultúrnymi inštitúciami. Práve cez ne sa totiž podľa neho vytvárajú mosty pre ďalšiu spoluprácu. Verí, že Šavkat Mirzijojev v budúcom roku príde na oficiálnu návštevu Slovenska a nadviažu na doterajšie projekty.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Líšková)
Diskusia vychádzala zo Spoločnej deklarácie o strategickom partnerstve. „Tá otvorila novú kapitolu vzťahov, ktoré chceme pretaviť do konkrétnych krokov. Hovorili sme o nových možnostiach v priemysle, jadrovej energetike a vzdelávaní, vodnom hospodárstve a turizme,“ priblížil Pellegrini na sociálnej sieti.
S prezidentom Uzbekistanu sa podľa jeho slov zhodli aj na potrebe posilňovať kontakty medzi univerzitami a kultúrnymi inštitúciami. Práve cez ne sa totiž podľa neho vytvárajú mosty pre ďalšiu spoluprácu. Verí, že Šavkat Mirzijojev v budúcom roku príde na oficiálnu návštevu Slovenska a nadviažu na doterajšie projekty.
(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Líšková)