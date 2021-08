Pellegrini žiada, aby sa umožnila účasť verejnosti na oslavách SNP

Bratislava 25. júla (TASR) – Verejnosť by mala mať prístup na oslavu výročia Slovenského národného povstania. Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini preto vyzval vládu, Národnú radu SR, prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a organizátorov osláv, aby verejnosti vstup na oficiálnu časť podujatia v Banskej Bystrici umožnili. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Kritizuje zámer pustiť do Múzea SNP verejnosť až popoludní, keď sa skončí oficiálna časť osláv.



Pellegrini podčiarkol, že to bude prvý raz v histórii SR, keď sa verejnosť na oficiálnu časť osláv nedostane. Hovorí o hanbe a výsmechu. Kompetentných vyzval, aby zasiahli a „umožnili slovenskej verejnosti, samozrejme za dodržania nejakých epidemiologických predpisov, zúčastniť sa aj na oficiálnej časti". Verí, že občania, ktorí majú záujem na oslavy ísť, aj pôjdu a „ak ich už do múzea nepustia, tak aspoň na prístupových cestách dajú jasne najavo všetkým najvyšším predstaviteľom krajiny, čo i o zákaze pre verejnosť myslia".



Múzeum SNP v Banskej Bystrici informovalo, že na oficiálnu časť osláv 77. výročia SNP v Banskej Bystrici sa 29. augusta dostane maximálne tisíc ľudí, iba na pozvánky. Má ísť najmä o priamych účastníkov Povstania, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, najvyšších ústavných činiteľov, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR či zástupcov politických strán. Pre aktuálne pandemické opatrenia sa má skrátiť slávnostný akt kladenia vencov. Po skončení sa oficiálnej časti, okolo 13:00, sa už do múze dostane aj verejnosť, tiež v počte maximálne tisíc ľudí. Jediný vstup bude od Kapitulskej ulice. Oficiálnu časť odvysiela RTVS v priamom prenose.