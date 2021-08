Pellegrini: Zrušenie obvinenia Pčolinskému potvrdilo zneužitie orgánov

Bratislava 31. augusta (TASR) - Zneužívanie prokuratúry a polície na politické procesy je potvrdené. Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) tak reagoval na rozhodnutie šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR Maroša Žilinku o zrušení obvinenia voči exšéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Pellegrini a exministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) hovoria o potrebe vyvodenia zodpovednosti aj za politický rozmer situácie.



"Bývalý riaditeľ SIS sedel šesť mesiacov vo väzbe úplne zbytočne. Zrušenie obvinenia dokazuje, že podozrenia voči pánu Pčolinskému boli vykonštruované a neobstoja v trestnom konaní," uviedol Pellegrini. Hovorí o potvrdení zneužívania orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) a o tom, že vybrané osoby sú napádané prostredníctvom manipulovaných výpovedí nedôveryhodných svedkov. Zdôraznil, že za neoprávnené obvinenie exriaditeľa SIS musí niekto vyvodiť aj politickú zodpovednosť. Okrem policajného prezidenta Petra Kovaříka by mali podľa neho vo funkciách skončiť aj minister vnútra Roman Mikulec a expremiér Igor Matovič (obaja OĽANO) so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.



Podľa Sakovej je otázne aj to, či bude exriaditeľ SIS Pčolinský rehabilitovaný a bude sa môcť vrátiť na čelo tajnej služby, aby mohla SIS dokončiť vlastné šetrenie manipulácie výpovedí kajúcnikov. "Vynára sa veľa otázok a ja pevne verím, že na ne skoro dostaneme odpovede," uzavrela.



Bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský už nečelí obvineniam z prijímania úplatku a podplácania. Generálna prokuratúra SR ich zrušila.