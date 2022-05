Poslanci Hlasu-SD nepodporia Matovičov balík bez prijatia ich zmien

Bratislava 24. mája (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Petra Pellegriniho nepodporia balík protiinflačnej pomoci z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ak neprejdú ich pozmeňujúce návrhy. Uviedol to Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii.



"Zotrvávame na jasnom postoji. Ak hovoríme o protiinflačnom balíčku, tých sto eur, ktoré vláda rozdala cez nariadenia vlády, naozaj obchádza obrovské množstvo ľudí," uviedol s tým, že vláda kašle na bežných pracujúcich ľudí. Tvrdí, že jeho poslanci pripravili kvalitný pozmeňujúci návrh a je po technickej stránke aj odkonzultovaný s rezortom financií. Matovič totiž podľa neho ignoruje ťažkú životnú situáciu väčšiny ľudí na Slovensku.







Pellegrini tiež poznamenal, že už začiatkom roka upozorňovali na nárast cien pohonných látok a navrhovali dočasné zníženie spotrebnej dane. Ak by sa znížila na liter nafty a benzínu o 20 centov, bola by to podľa neho pomoc ľuďom. Ak s takýmto krokom napokon vládna koalícia príde, Hlas-SD ju podporí. Naďalej si myslí, že cestou by bolo aj dočasné zvýšenie životného minima.







Matovičov návrh nepodporujú ani poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej Republike. Tvrdia, že pomôže rodinám čiastočne a aj to až v roku 2023. Označili to za nepremyslený krok. Mrzí ich, že návrh podporili poslanci z ĽSNS a poslanci okolo Tomáša Tarabu. Šéf hnutia a europoslanec Milan Uhrík uviedol, že ľudia nedostanú nič dnes, keď zápasia so zdražovaním. Vyzval zvyšné opozičné strany, aby si dobre rozmysleli podporu návrhu v druhom čítaní.