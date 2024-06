Pellegrini:Novým europoslancom prajem, aby dôstojne reprezentovali SR

Bratislava 10. júna (TASR) - Zvolený prezident SR Peter Pellegrini praje novým slovenským europoslancom, aby dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku. Uviedol to na sociálnej sieti. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa na voľbách do Európskeho parlamentu zúčastnili. Teší ho, že volebná účasť bola výrazne vyššia ako v posledných eurovoľbách.



"Ak sa má vôľa ľudí na Slovensku prejavovať vo volebných miestnostiach a nie so zbraňami na námestiach, je nesmierne dôležité využiť svoje volebné a ústavné právo vždy, keď je na to príležitosť," vyhlásil.



K verdiktu voličov vyjadril plný rešpekt a zablahoželal všetkým zvoleným europoslancom. "Je to skutočná česť a obrovská zodpovednosť - a každý z nových europoslancov by si mal pri svojich vystúpeniach či hlasovaniach naplno uvedomiť, že nereprezentuje len svoju politickú stranu či európsku frakciu, ale celú Slovenskú republiku," podotkol Pellegrini.