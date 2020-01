Pellegrini:Policajná razia potvrdila, že nikto nie je chránenou osobou

Bratislava 29. januára (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) zopakoval, že nikto nie je na Slovensku chránenou osobou. Uviedol to v súvislosti s vykonávaním domových prehliadok u sudcov, bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej a nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.



„Som veľmi rád, že aj dnes je od rána slovenská verejnosť svedkom, že nikto na Slovensku nie je chránenou osobu a že sa dnes ráno uskutočnila akcia s názvom Hmla,“ uviedol premiér.



Dodal, že on a jeho kolegovia vrátane policajtov a prokurátorov sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej správali zodpovedne, keď sa nenechali vyrušiť mediálnymi tlakmi o tom, že sa nič nevyšetrí. Pellegrini je rád, že môže prezentovať opak, vzhľadom na to, že sú na Špecializovanom trestnom súde podľa neho obžalovaní pravdepodobní vykonávatelia aj objednávateľ vraždy novinára. Dokazovať to má aj stredajšia razia u sudcov. "Nikdy som túto tragickú udalosť nezneužíval na robenie politiky," uviedol premiér s tým, že to skôr robila opozícia, ktorá "tancovala na hroboch obetí".



Polícia zasahovala u viacerých sudcov, sú medzi nimi aj Monika Jankovská, Andrea Haitová, Denisa Cviková či Vladimír Sklenka. Tiež u Norberta Bödöra v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Jeho advokát Adrián Kucek pre TASR potvrdil, že Bödörovi odobrali mobilný telefón, obvinený však z ničoho nie je.