VIDEO: Koalícia reaguje na schválenie programového vyhlásenia vlády

Na snímke podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) na 3. schôdzi NR SR k Programovému vyhláseniu vlády SR v Bratislave 21. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce do konca kalendárneho roka presadiť potrebné zmeny. Do nového roka chce ísť so schváleným štátnym rozpočtom aj ďalšími cieľmi z programového vyhlásenia vlády (PVV). Avizoval to vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa poďakoval poslancom Národnej rady (NR) SR za vyslovenie dôvery jeho vláde.vyhlásil Fico vo videu na sociálnej sieti po schválení PVV a vyslovení dôvery vláde Národnou radou SR. Deklaruje ambíciu naplniť názov vládneho programu, teda aby sa ľuďom žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.Skonštatoval, že posunutie predčasných parlamentných volieb na koniec septembra tohto roka spôsobilo, že nová vládna koalícia má len štyri týždne na prijatie zásadných rozhodnutí, ktoré sa nedajú odložiť. Spomenul napríklad bonifikácie hypoték či 13. dôchodky. Avizoval aj prvé výjazdové rokovanie vlády v Trenčíne v prvej polovici decembra.Schválenie programového vyhlásenia vlády (PVV) je prvým krokom k budovaniu silného a sociálne spravodlivého štátu. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini po tom, ako poslanci vládny program odsúhlasili a vyslovili dôveru vláde Roberta Fica (Smer-SD).povedal Pellegrini. Deklaroval, že Hlas-SD je s vládnym programom stotožnený a spokojný. Poďakoval sa partnerom, že v ňom akceptovali zásadné priority strany.Pripomenul sľuby spred volieb a deklaroval ambíciu ich naplniť. Poznamenal, že vláda si v PVV schválila aj jasné ciele, ako napríklad ceny energií na primeranej úrovni či zavedenie bankovej dane. Občania budú podľa jeho slov vládu hodnotiť podľa konkrétnych krokov, preto apeloval na ministrov a členov vlády, ktorým pripomenul zodpovednosť za jednotlivé rezorty. Zdôraznil, že majú šancu presvedčiť ľudí, že to s krajinou myslia vážne.Predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko verí, že vláda vydrží štyri roky, deklaroval záujem na jej fungovaní. Uviedol to po tom, ako parlament vyslovil dôveru novej vláde a schválila jej programové vyhlásenie. Podotkol však, že si v SNS vyhradili aj právo na kritiku. "," uviedol šéf SNS.Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vidí za výsledkami hlasovania o dôvere vláde jednoznačnú podporu v koalícii. Najnáročnejšia úloha vládu podľa jej slov ešte čaká, a to štátny rozpočet. Na základe jeho finálnej podoby sa uvidí, s kými financiami môže v rezorte počítať. Zatiaľ nechcela konkretizovať obsah prvého zákona z jej dielne, ktorý príde do parlamentu. Medzi pripravovanými zmenami je podľa jej slov aj zákon týkajúci sa reklamy, ktorý má byť pozitívny pre RTVS. Čo sa týka rozdelenia RTVS, podľa Šimkovičovej hľadajú najlepšie riešenia.