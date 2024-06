Prezident: SR podporí na post generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho

Brusel 18. júna (TASR) - Slovensko podporí kandidatúru končiaceho holandského premiéra Marka Rutteho na post generálneho tajomníka NATO. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v utorok po skončení mimoriadneho zasadnutia Európskej rady. Slovensko chce za túto podporu pomoc od Holandska pri zabezpečení svojej protivzdušnej obrany, informuje bruselský spravodajca TASR.



Pellegrini pripomenul, že doteraz boli na post generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie dvaja kandidáti - okrem Rutteho aj rumunský prezident Klaus Iohannis. Podľa Pellegriniho bolo pochopiteľné, že Slovensko by si vedelo predstaviť na tejto pozícii reprezentanta strednej a východnej Európy.



"Po konzultáciách s oboma kandidátmi aj po konzultáciách s premiérom Robertom Ficom a slovenskou vládou si Slovenská republika vie predstaviť podporu holandského premiéra Marka Ruttehho za šéfa Aliancie," vyhlásil Pellegrini.







Zároveň pripomenul, že táto podpora je sprevádzaná prosbou a žiadosťou slovenskej strany, aby Rutte ako budúci šéf NATO zaistil ochranu vzdušného priestoru SR. Ten je nechránený po odovzdaní predošlých systémov protivzdušnej obrany Ukrajine a po tom, ako spojenci z NATO - Holanďania a Taliani - stiahli zo Slovenska svoje dočasne poskytnuté systémy.



"Dnes Slovensko nedisponuje žiadnym systémom protivzdušnej obrany, a preto sme s Ruttem hovorili o tom, že v prípade, ak bude zvolený za šéfa Aliancie, aby sa zasadil o ochranu a obranu vzdušného priestoru SR - aspoň do času, kým Slovensko nebude schopné vlastnými kapacitami tento vzdušný priestor ochrániť. Rutte vyjadril ochotu sa tým v budúcnosti zaoberať," vysvetlil prezident.



Pellegrini dodal, že Rutteho zároveň požiadal, aby po svojom zvolení do novej funkcie zohľadnil aj geografický princíp pri obsadzovaní pozícií v NATO na nižších úrovniach riadenia.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)