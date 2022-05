PODUJATIE OD TATIER K DUNAJU: Pelotón cyklistov prišiel do cieľa

Bratislava 28. mája (TASR) – Pelotón cyklistov, zložený aj z pacientov so sklerózou multiplex, dorazil v sobotu do Bratislavy. Predsedníčka Združenia sclerosis multiplex Nádej Jaroslava Valčeková počas ôsmeho ročníka podujatia Od Tatier k Dunaju uviedla, že zo slovenských veľhôr vyštartovali 24. mája pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex.







"Každý deň sme odbicyklovali niečo okolo sto kilometrov, aby sme sa mohli dostať až do Bratislavy. Počet účastníkov v tomto roku sme mali okolo 150 dokopy, nie na jednej etape," povedala. Ako ďalej uviedla, počas cesty zažili veľa krásnych a úsmevných chvíľ, sem tam aj niektoré, ktoré neboli veľmi príjemné, ale na tie sa zabúda. Verí, že o rok sa stretnú opäť pri príležitosti deviateho ročníka podujatia.



Počas celej trasy od Tatier k Dunaju sa pelotón zastavoval v mestách a obciach, kde svojou prítomnosťou odovzdával informácie o ochorení. Zo Združenia sclerosis multiplex Nádej dodali, že sklerózou multiplex na Slovensku trpí približne 0,18 percenta populácie, čo predstavuje zhruba 10.000 osôb diagnostikovaných na toto ochorenie.