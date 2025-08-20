< sekcia Slovensko
Peľová sezóna paliny na území Slovenska vyvrcholí v najbližšom období
Peľová sezóna ambrózie sa zatiaľ rozbieha najmä v teplejších oblastiach Slovenska, najvyššie denné koncentrácie zachytila monitorovacia stanica v Bratislave.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Na celom území Slovenska aktuálne pretrváva peľová sezóna paliny, ktorá vyvrcholí v najbližšom období. Naberať na sile pomaly začína aj peľová sezóna ambrózie. TASR o tom v stredu informovala Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.
V 33. kalendárnom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy sprevádzaný peľom najsilnejších alergénov tohto obdobia, a to paliny a invazívnej ambrózie. Peľ pŕhľavovitých dosahoval vysoké až veľmi vysoké denné koncentrácie takmer na celom území.
„Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa pohyboval na celom území len v nízkych koncentráciách a nedosahoval alergiologicky významné denné hladiny. Peľ ďalších silných alergénov paliny a ambrózie postupne pribúda. Peľová sezóna paliny sa naplno rozbehla na celom území a najvyššie denné hladiny jej peľu zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline,“ priblížila Lafférsová.
Peľová sezóna ambrózie sa zatiaľ rozbieha najmä v teplejších oblastiach Slovenska, najvyššie denné koncentrácie zachytila monitorovacia stanica v Bratislave. V ovzduší sa v nízkych koncentráciách vyskytoval aj peľ astrovitých, mrlíkovitých, mrkvovitých, chmeľu, skorocelu a štiavu. Spóry húb boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Cladospórium a Alternária.
Peľová sezóna paliny na Slovensku vyvrcholí v najbližšom období, peľová sezóna ambrózie zvykne na našom území dosahovať dva výraznejšie vrcholy, a to okolo 26. až 30. augusta a neskôr koncom prvej septembrovej dekády. Dominantné postavenie v ovzduší si však naďalej zachová peľ pŕhľavy.
„V súvislosti s predpovedaným počasím predpokladáme, že na väčšine územia sa budú celkové denné koncentrácie peľu pohybovať v stredných až vyšších hladinách. Stúpnu denné koncentrácie spór húb. Výkyvy počasia budú aj naďalej spôsobovať značné regionálne rozdiely v kvantite peľu a spór v ovzduší,“ skonštatovala Lafférsová.
