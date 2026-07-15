< sekcia Slovensko
Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých sa pomaly blíži ku koncu
V najbližších týždňoch sa najvýznamnejšími alergénmi stanú peľ paliny a ambrózie, zatiaľ sa v ovzduší vyskytujú len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. júla (TASR) - Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, sa pomaly končí. V ovzduší bude postupne pribúdať peľ paliny a ambrózie, ktoré sa v auguste stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. TASR o tom v stredu informovala Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
V 28. kalendárnom týždni monitorovacie stanice zachytili v ovzduší na Slovensku celkovo nižšie koncentrácie peľu a na celom území pretrvávali výrazné regionálne rozdiely. V ovzduší dominoval najmä peľ pŕhľavovitých a peľ tráv z čeľade lipnicovitých.
„Vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti ich peľ zväčša nedosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, sa pomaly končí a peľ tráv v ovzduší dosiahol alergiologicky významné koncentrácie už len v Žiline, Bratislave a Nitre,“ uviedla Rendlová s tým, že monitorovacia stanica v Bratislave zachytila začiatkom týždňa aj peľ tisovitých a cyprusovitých, ktorý ešte stúpol do stredných hladín.
V najbližších týždňoch sa najvýznamnejšími alergénmi stanú peľ paliny a ambrózie, zatiaľ sa v ovzduší vyskytujú len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. „Peľ tráv už celkovo nabral klesajúcu tendenciu, preto predpokladáme, že už len v chladnejších oblastiach Slovenska dosiahne alergiologicky významné koncentrácie,“ doplnila Rendlová s tým, že v ovzduší bude naďalej prevažovať peľ pŕhľavy, tráv, skorocelu, štiavu a mrlíka.
V 28. kalendárnom týždni monitorovacie stanice zachytili v ovzduší na Slovensku celkovo nižšie koncentrácie peľu a na celom území pretrvávali výrazné regionálne rozdiely. V ovzduší dominoval najmä peľ pŕhľavovitých a peľ tráv z čeľade lipnicovitých.
„Vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti ich peľ zväčša nedosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu tohto obdobia, tráv z čeľade lipnicovitých, sa pomaly končí a peľ tráv v ovzduší dosiahol alergiologicky významné koncentrácie už len v Žiline, Bratislave a Nitre,“ uviedla Rendlová s tým, že monitorovacia stanica v Bratislave zachytila začiatkom týždňa aj peľ tisovitých a cyprusovitých, ktorý ešte stúpol do stredných hladín.
V najbližších týždňoch sa najvýznamnejšími alergénmi stanú peľ paliny a ambrózie, zatiaľ sa v ovzduší vyskytujú len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. „Peľ tráv už celkovo nabral klesajúcu tendenciu, preto predpokladáme, že už len v chladnejších oblastiach Slovenska dosiahne alergiologicky významné koncentrácie,“ doplnila Rendlová s tým, že v ovzduší bude naďalej prevažovať peľ pŕhľavy, tráv, skorocelu, štiavu a mrlíka.