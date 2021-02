Pendleri budú na vstup do Rakúska potrebovať viac než len test

Bratislava 4. februára (TASR) - Od stredy 10. februára sa menia podmienky vstupu do Rakúska. Pendleri budú mať tak ako ostatní cestujúci povinnosť preukazovať sa negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom nie starším ako sedem dní. Zároveň sa musia aspoň raz za týždeň registrovať cez online formulár. Z karantény majú výnimku. Vyplýva to z novely nariadení, ktoré prijala rakúska vláda. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.Pre cestujúcich zo Slovenska do Rakúska platí vo všeobecnosti 10-dňová karanténa a povinnosť predložiť negatívny test.priblížil Klus. Dodal, že súčasne platí pre všetkých povinnosť online registrácie pred vstupom na stránke https://www.oesterreich.gv.at/ Výnimku z povinnosti registrácie by mali mať podľa Klusa naďalej napríklad ľudia, ktorí Rakúskom iba prechádzajú, ako aj tí, ktorí mieria na letisko. Rovnako tiež osoby, ktoré do Rakúska musia vycestovať z nevyhnutného alebo mimoriadneho dôvodu, napríklad pre neodkladné rodinné záležitosti či pohreb.Možnosť nechať sa otestovať do 24 hodín od vstupu do Rakúska platí aj pre pendlerov. Test, ktorý je vydaný v Rakúsku, musí obsahovať nasledovné údaje: meno testovanej osoby, dátum narodenia, dátum a čas odberu vzoriek, výsledok testu, podpis a pečiatku inštitúcie vykonávajúcej testovania alebo QR kód.dodal Klus. V akej podobe majú byť, ešte doplní.